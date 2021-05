Kreće velika pozivna kampanja „Trust me I’ve been there“ na 12 tržišta

Hrvatska turistička zajednica pokreće veliku pozivnu i promotivnu kampanju „Trust me I’ve been there“ na 12 emitivnih tržišta i to u Njemačkoj, Sloveniji, Austriji, Italiji, Poljskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Češkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Slovačkoj i Rusiji. Kampanja će biti aktivna do kraja srpnja, a provodi se kroz aktivnosti na društvenim mrežama Facebook, Instagram i YouTube, zatim putem najgledanijih TV kanala, najčitanijih portala i tiskovina na svakom pojedinom tržištu te kroz vanjsko oglašavanje na billboardima, digitalnim panelima i javnom prijevozu. Cilj kampanje je pozivanje gostiju da svoj odmor provedu u Hrvatskoj, kao i daljnje pozicioniranje naše zemlje kao atraktivne, sigurne i dobro pripremljene destinacije.

„Riječ je o novoj kampanji koja je drugačija od svih dosadašnjih, odnosno koja je personalizirana i prilagođena preferencijama svakog pojedinog tržišta. Upravo smo s tim ciljem odlučili kreirati posebne poruke, a glavni akteri kampanje su zadovoljni gosti koji svoje sugrađane pozivaju na dolazak u Hrvatsku i iz prve ruke dijele informaciju kako je naša zemlja idealna i sigurna destinacija za ljetni odmor“, istaknuo je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako će se kroz kampanju nastaviti komunicirati sigurnosna oznaka Safe Stay in Croatia koja u aktualnoj situaciji pruža dodatni osjećaj sigurnosti destinacije.

Dodajmo kako je u svrhu promocije kreirano 12 posebnih promotivnih video spotova za svako pojedino tržište u trajanju od 15 i 30 sekundi, koji će biti korišteni za oglašavanje na online kanalima. Turistički proizvodi i destinacije koji će se kroz kampanju oglašavati posebno su prilagođeni svakom pojedinom tržištu, odnosno radi se o omiljenim destinacijama i atraktivnim turističkim proizvodima kao što su sunce i more, eno-gastronomija, nautika, priroda, aktivni turizam, kampiranje te kulturna ponuda.

Tako su primjerice za tržište Njemačke kreirane poruke povezane uz sunce i more, eno-gastronomiju te Istru i Kvarner kao omiljene destinacije Nijemaca, za tržište Poljske pripremljeni su vizuali koji se odnose na Dalmaciju, odnosno Makarsku rivijeru, Francuze se poziva kulturnom ponudom, a Britance Dubrovnikom, Splitom, Hvarom i dr. Termini provođenja kampanje prilagođeni su trenutnoj epidemiološkoj situaciji na svakom pojedinom tržištu.

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac poručila je Hrvatska u potpunosti spremna za početak turističkih kretanja. „Kroz ovu kampanju turistima ćemo prezentirati njihove omiljene destinacije i turističke proizvode, a specijalizirana je za svako pojedino tržište. To je nastavak aktivnosti kojima Hrvatsku pozicioniramo kao atraktivnu, sigurnu i kvalitetno pripremljenu turističku destinaciju. Intenzivno radimo kako bismo osigurali optimalne sigurnosne i zdravstvene uvjete za turiste, ali i za naše sugrađane te sve dionike u lancu putovanja. Intenzivirao se proces cijepljenja turističkih djelatnika za koje očekujemo da će biti cijepljeni do početka ljeta, granice za strane turiste su otvorene, projekt Safe stay in Croatia svakim danom broji sve više korisnika, definirali smo više od 300 punktova za testiranje turista u turističkim središtima, sufinanciramo cijenu antigenskih testova za turiste, a imat ćemo i posebne epidemiološke podatke za otoke. Sezonu dočekujemo spremni, a dodatni optimizam pruža poboljšanje epidemiološke situacije za koju znamo da je ključna za interes gostiju“, zaključila je Brnjac.