Umirovljenici iz Zagreba jeste li napravili svoj pokaz? Od sutra ZET-om putujete besplatno

​Još samo danas umirovljenici s prebivalištem u Zagrebu morat će plaćati za prijevoz ZET-ovim tramvajima i autobusima, jer će im od sutra to biti besplatno.

Kako je već ranije najavljeno, od 1. lipnja pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a imaju sve sve osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.



Pravo na besplatan prijevoz moći će se utvrditi i ostvariti od 1. lipnja na prodajnim mjestima ZET-a i to na terminalima Ljubljanica, Črnomerec, Savski most, Dubrava, Dubec, Sesvete, Borongaj te u Pothodniku, Petrićevoj 4 i Zapruđu.

Važno je napomenuti da umirovljenici moraju za besplatno korištenje javnog prijevoza imati pokaz, ali uvest će se prijelazno razdoblje koje će trajati od 1. lipnja do 30. rujna. Za to vrijeme, korištenje prijevozne usluge biti omogućeno uz predočenje važeće osobne iskaznice u vozilima na kojoj je vidljivo da korisnici imaju prebivalište u Gradu Zagrebu te da su stariji od 65 godina.

Oni koji pokaz već imaju ne trebaju izraditi novi, već se na navedena prodajna mjesta ZET-a, od 1. lipnja trebaju javiti sa svojom pretplatnom kartom te važećom osobnom iskaznicom koju je potrebno predočiti na uvid kako bi preuzeli svoj besplatni godišnji kupon. Ista procedura vrijedi i za korisnike koji imaju virtualnu pretplatnu kartu unutar aplikacije Moj ZET.

Korisnici koji nemaju pretplatnu kartu ZET-a ili aplikaciju Moj ZET, za izradu i preuzimanje besplatnog kupona na prodajnom mjestu ZET-a potrebno je predati zahtjev za izdavanje pretplatne karte (koji će biti dostupan na prodajnim mjestima i na www.zet.hr). Uz odgovarajući zahtjev, potrebno je priložiti jednu fotografiju te predočiti osobnu iskaznicu na uvid.

Korisnik snosi trošak izrade kartice, a cijena iznosi 3,98 eura, dok se formiranje pretplatne karte u aplikaciji Moj ZET ne naplaćuje.

Osobe koje imaju pravo na besplatni prijevoz jer su starije od 65 godina, no već su za ovu godinu preuzele kupon po bilo kojoj osnovi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, ne moraju mijenjati svoj postojeći kupon do isteka valjanosti, odnosno do 31. prosinca 2024. godine.

Svim korisnicima koji su stariji od 65 godina, a koji su kupili godišnji kupon, nakon što ostvare pravo na besplatni prijevoz prema novonastalim uvjetima, bit će omogućen povrat novčanih sredstava za preostalo razdoblje valjanosti kupljenog godišnjeg kupona.

Više o tome smo već pisali, a sve ostale odgovore na vaša pitanja možete vidjeti ovdje.