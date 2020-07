Umirovljeni učitelj ubio psa letvom pa gađao dijete kamenom

Ležala je krvava nasred ulice. Glavica moje Lune koju sam kupila kad mi je suprug preminuo potpuno je bila smrskana. Djeca su izjurila iz kuće i vrištala, a onda je napadač gađao mojeg sina kamenom, govori nam Emilija Eder, čijeg je bijelog pomeranskog špica usmrtio susjed kojeg poznaje cijeli život.

Naime, Josip Bešlija, bivši učitelj u osnovnoj školi u Rugvici, psića teškog jedva tri kilograma udario je letvom dok je pokraj kuće prolazio biciklom. Jedan snažan udarac predmetom deset puta težim od životinjice bio je dovoljan da se Lunina lubanja smrska, a mozak od pritiska prestane funkcionirati. Psa na izdisaju Emilijin brat Elvis Šolaja odveo je u veterinarsku stanicu u Heinzlovoj ulici, no nakon neprospavane noći, u osam ujutro uslijedio je poziv da se kujica stara godinu i pol nije izvukla. Pogled koji je Emiliju u stanici dočekao bio je leden i prazan, a nakon nepovratne štete preostalo je pitanje hoće li Josip odgovarati za ono što je učinio.

– Nedjeljom ne privodimo – poručili su policajci iz PU Dugo Selo kada su predvečer došli do obitelji. A nisu pokupili ni krvavu letvu koja bi poslužila kao dokaz za krivično djelo, prema članku 205. Kaznenog zakona, koje se kažnjava kaznom zatvora do jedne godine. Do razgovora im nije bilo ni dan poslije, ističe razočarana njegovateljica koja inače živi u Austriji, ali u Rugvicu dolazi jednom mjesečno kako bi obnovila kuću preminule majke i uživala u prirodi. U 14 sati, kada je trebala dati iskaz, rekli su joj da "ipak dođe sutra jer je kasno".



– Susjedova supruga cijeli je incident snimala mobitelom i smijala se na prozoru, a kada sam vrisnula da je Luna mrtva, nekadašnji poznanik moje majke rekao je da mu je to bio cilj – govori nam još uvijek potresena Emilija, inače majka četvero djece i vlasnica još jednog psa, kujice haskija Lucy. Razočarana u naše pravosuđe obratila se austrijskoj ambasadi koja joj je obećala poslati odvjetnika jer je nakon 20 godina rada u Beču dobila njihovo državljanstvo. Novac ne želi, naglašava, već da se slovo zakona provodi u praksi.



– Ne mogu zaboraviti ni kako je mojem izbezumljenom sinu poručio da će ga "sravnati sa zemljom" – dodaje Emilija kojoj je jedina svijetla točka u cijeloj tragediji to što se 11-godišnji Patrik izmaknuo kamenu koji je susjed zgrabio nakon što se, kako navodi, bacio s bicikla jer se prema njemu zatrčao brat Elvis. Kći Katarina i sin Patrik nisu bili u stanju razgovarati, a od tada imaju problema sa spavanjem. Radovi u obiteljskoj kući su prekinuti, a obitelj i dalje ne vjeruje da je umirovljeni učitelj ovo učinio samo zato što mu je pas zasmetao na ulici.



– I prije je znao doviknuti da će ubiti psa jednog dana jer mu smeta lavež, ali nismo vjerovali da je za tako nešto kadar. Očito je sve prije isplanirao jer se na biciklu vozio s letvom u rukama – objašnjava Emilija kojoj za nekoliko tjedana trebaju doći majstori i postaviti ogradu.

U kući s druge strane Školske ulice Josipova supruga Zdenka Bešlija poručila nam je da joj je muž vani. Iako je događaju svjedočila s prozora, njezino poimanje nemilog događaja potpuno je drukčije.

Foto: Privatni album

– Nazivaju nas monstrumima samo zato što se suprug branio od psa nakon što je zbog njega pao s bicikla. On je dijabetičar i svaki dan, dok se vozi, pas mu popriječi put i krene ga napadati – govori Zdenka i dodaje kako iste probleme stvara i Emilijin haski. Iako su im više puta rekli da zavežu pse na lanac, na to se obitelj, tvrdi, oglušila.



– Moj sin ima psa i stvarno nemam ništa protiv životinja, ali njezini psi jednom su čak izvršili nuždu u našem vrtu – prisjeća se Zdenka koja pak tvrdi da događaj nije snimala mobitelom već da joj je u tom trenutku bio u ruci jer je pisala poruku. Lavež psa, navodi, posebno je iritantan, ali za ovo nije bio presudan. Nakon svega, kaže, voljela bi da ima snimku cijelog događaja jer upravo je njezin suprug rekao da se pozove policija.



– Josip je godinama radio u osnovnoj školi i svi znaju koliko je pridonio općini. Sada, dok bolujem od raka želuca, ne usudim se otvoriti prozor da mi nešto ružno ne dovikuju – zaključuje. Iz PU Zagrebačke potvrdili su nam da je kriminalističko istraživanje u tijeku nakon čega će odlučiti hoće li se podizati kaznena ili prekršajna prijava.