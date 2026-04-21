Iz istog zagrebačkog vrtića jedno dijete samo otišlo, drugo se polilo vrućom vodom. Policija navodno nije obaviještena, Tomašević traži izvješće

Dijete u jednom zagrebačkom vrtiću nedavno se polilo vrućom vodom, a policija o tom incidentu nije bila obaviještena, slučaj je to koji je to o kome je na današnjoj konferenciji za novinare upitan gradonačelnik Tomislav Tomašević. Tomašević je potvrdi da je Grad Zagreb upoznat s incidentom, ali i da još uvijek nema sve informacije. – Znam da su roditelji bili obaviješteni, ali nemam informacije o tome je li policija bila uključena ni koji je točno protokol – rekao je Tomašević.

Osvrnuo se i na slučaj od prošlog tjedna kada je dijete uspjelo napustiti isti taj vrtić, a nađeno je tek sat i pol poslije.– Gradski ured je obaviješten. Nepažnjom djelatnika dijete je napustilo vrtić. Ravnateljica je odmah kontaktirala roditelje, a dijete je na svu sreću pronađeno i sve je dobro prošlo – rekao je. Dodao je kako su odgovorni već sankcionirani. – Zaposlenici koji su napravili propust dobili su opomenu pred otkaz – istaknuo je. Grad sada traži detaljno izvješće o radu vrtića i odgovornosti ravnateljice. – Resorni ured zatražio je cjelovito izvješće, a nakon toga ćemo vidjeti hoće li biti dodatnih sankcija – poručio je gradonačelnik.