DRUGI INCIDENT

Iz istog zagrebačkog vrtića jedno dijete samo otišlo, drugo se polilo vrućom vodom. Policija navodno nije obaviještena, Tomašević traži izvješće

Tomašević predstavio novu centralnu gradsku stranicu dječjih vrtića Grada Zagreba
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
21.04.2026.
u 12:55

U istom vrtiću proteklog tjedna dijete je pobjeglo i pronađeno tek nakon sat i pol

Dijete u jednom zagrebačkom vrtiću nedavno se polilo vrućom vodom, a policija o tom incidentu nije bila obaviještena, slučaj je to koji je to o kome je na današnjoj konferenciji za novinare upitan gradonačelnik Tomislav Tomašević. Tomašević je potvrdi da je Grad Zagreb upoznat s incidentom, ali i da još uvijek nema sve informacije. – Znam da su roditelji bili obaviješteni, ali nemam informacije o tome je li policija bila uključena ni koji je točno protokol – rekao je Tomašević.

Osvrnuo se i na slučaj od prošlog tjedna kada je dijete uspjelo napustiti isti taj vrtić, a nađeno je tek sat i pol poslije.–  Gradski ured je obaviješten. Nepažnjom djelatnika dijete je napustilo vrtić. Ravnateljica je odmah kontaktirala roditelje, a dijete je na svu sreću pronađeno i sve je dobro prošlo – rekao je. Dodao je kako su odgovorni već sankcionirani.  – Zaposlenici koji su napravili propust dobili su opomenu pred otkaz – istaknuo je. Grad sada traži detaljno izvješće o radu vrtića i odgovornosti ravnateljice. – Resorni ured zatražio je cjelovito izvješće, a nakon toga ćemo vidjeti hoće li biti dodatnih sankcija – poručio je gradonačelnik.
Ključne riječi
Tomislav Tomašević Zagreb

