Uklanjaju se stabla na Maksimirskoj cesti, linije 11 i 12 voze preusmjereno

Zbog uklanjanja stabla na Maksimirskoj cesti kod Mašićeve ulice, od 9.50 sati tramvajske linije 11 i 12 preusmjerene su preko Trga žrtava fašizma na Borongaj, dok su linije 4, 5 i 7 skraćene do Kvaternikovog trga, javljaju u ZET-u. Od Kvaternikovog trga do Dubrave putnike prevoze autobusi, a od Dubrave do Dupca voze tramvaji.





Zbog sanacije vodovodne cijevi u Ulici Kozjak, autobusne linije 202 (Kvaternikov trg - Kozjak) i 238 (Kaptol - Kozjak) prometuju skraćeno do kružnog toka na raskrižju Laščinske ceste i Ulice Jordanovac.