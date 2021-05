Idete li do centra, provjerite kuda zapravo voze tramvaji. A u nedjelju i autobusi voze izmijenjeno

Povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske, i 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, danas u vremenu od 12 do 21 sat očekuju se povremeni prekidi prometa na linijama 3, 9 i 12.

Tko sutra i prekosutra mora do centra, možda bi bilo dobro da izbjegne javni prijevoz jer će zbog sanacije posljedica potresa čak pet ZET-ovih linija voziti izmijenjenim trasama, a dvije neće prometovati. Tramvaji zaobilaze Jurišićevu, Draškovićevu sjeverno od Ulice kneza Mislava, Ribnjak, Vlašku i Ulicu Franje Račkog pa će linije 4, 11, 12, 13 i 17 voziti okolo, a tramvaji s brojevima 14 i 15 ostat će u garaži. Umjesto toga, uvedene će biti izvanredne autobusne linije s Trga žrtava fašizma i Kaptola.

Sutra se, povrh toga, održava i Hod za život pa će linije 6, 11, 12 i 17 od 10 do 14.30 sati biti preusmjeravane s Trga bana Jelačića, a navečer se ispred Hrvatskog narodnog kazališta održava i koncert u povodu Dana državnosti pa tramvaji neće voziti Savskom sjeverno od Vodnikove te Frankopanskom. Nove trase dostupne su na webu ZET-a, a do ponedjeljka, podsjetimo, zbog obilježavanja 30. obljetnice Hrvatske vojske na snazi je posebna regulacija prometa. Tako je još danas i sutra od 6 ujutro do ponoći zabranjeno voziti na području Jarunskog jezera, odnosno Alejom Matije Ljubeka do Ulice Hrvatskog sokola.

No to nije, kako kažu u reklamama, sve, jer će zbog održavanja auto utrke „Nikola Tesla EV Rallya Croatia 2021“ i zatvaranja za sav promet Ulice Hrvatske bratske zajednice u smjeru Novog Zagreba, u nedjelju, 30. svibnja od 9 do 15 sati, autobusne linije 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 243 (Glavni kolodvor - Kajzerica), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) i 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) prometovati izmijenjenim trasama u polascima s Glavnog kolodvora:

Linije 220, 221, 229, 234, 241, 242, 243 i 268 će s Glavnog kolodvora skretati lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno na Aveniju Marina Držića pa opet desno na Slavonsku aveniju te lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca i dalje redovnim trasama do svojih odredišta, a privremeno će biti ukinuto stajalište Lisinski smjer jug.

Autobusi linije 218, od Glavnog kolodvora, skretat će lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno na Aveniju Marina Držića i Slavonsku aveniju te dalje u Kruge i svojom uobičajenom trasom nastaviti do krajnjeg odredišta. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski i Nacionalna sveučilišna knjižnica smjer jug. Linija 281, prometovat će s početnog stajališta na Glavnom kolodvoru, također Ulicom grada Vukovara i Avenijom Marina Držića, skrenuti lijevo na Slavonsku aveniju te dalje nastaviti uobičajenom trasom do Novog Jelkovca. Privremeno će biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge u smjeru Novog Jelkovca.

U povratku prema Glavnom kolodvoru svi će autobusi prometovati svojim uobičajenim trasama.