Ukidaju se dvije autobusne i jedna tramvajska linija, na još 50 primjenjuje se ljetni vozni red

Jeste li spremni za INmusic festival: Uz brojne koncerte na Jarunu je i bogat popratni program

Impresivni program ovogodišnjeg izdanja INmusic festivala donosi nastupe nekih od najvećih glazbenika današnjeg vremena: The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter, Lucy Kruger & The Lost Boys i brojnih drugih izvođača