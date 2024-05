Ujutro molitelji, popodne Povorka ponosa: Istog dana događaju se dva velika događaja, evo detalja

U popodnevnim satima subote gradom će marširati masa ljudi vijoreći dugine zastave. Skandirat će poruke o ljubavi, jednakosti i različitosti, a to je sve dio 23. Povorke ponosa koja se održava u Zagrebu, i to pod geslom "Ustale i ostale! - Ustali i ostali!". Istog dana, ali ujutro, na središnjem centralnom trgu okupit će se grupa katolika koji će moliti za čednost i duhovni autoritet muškarca u obitelji.

Ova lipanjska subota, naime, prva je u mjesecu, a po tome i posebna jer će se istog dana održati dva važna događaja, no s potpuno suprotnog ideološkog spektra. Oba su događaja intenzivno medijski praćena, zaokupljaju pažnju cijele zemlje, te obje manifestacije izazivaju burnu i intenzivnu javnu raspravu.

Što se tiče Zagreb Pridea, okupljanje počinje od 15 sati, a povorka će proći Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana J. Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom, sve do Ribnjakom. U Parku Ribnjak održat će se prosvjedni i svečani skup, s početkom od 17:30 sati, a on će trajati do 19 sati nakon čega kreće zabavni program.

"Organizatori poručuju da ‘ustaju protiv napada na našu slobodu, naša prava, naše živote, naše obitelji i naša tijela!’, a događaj će zasigurno okupiti veliki broj ljudi.

Što se tiče skupa molitelja, on se održava svake prve subote u mjesecu u 8.30 sati ujutro te traje oko sat vremena. Osim u Zagrebu održava se i u Splitu, Zadru, Šibeniku te nizu drugih hrvatskih gradova i općina, a organizatori napominju da na taj način zagovaraju za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, da muškarci postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru kao i za život u predbračnoj čistoći, čednost u odijevanju te za obnovu katoličkih brakova.

Događaj na trgu obično prati i policija koja nadzire i čuva red, a okuplja se ondje i veliki broj prosvjednika koji, između ostalog, ističu pravo žene na izbor u pobačaju.

