Udruga "OZANA" organizira humanitarnu prodajnu izložbu

Već punih 29 godina Udruga "OZANA" djeluje u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, no ovaj puta upravo je Udruzi potrebna financijska pomoć. Naime, zbog kompleksne situacije u državi, na račun Udruge nisu uplaćena sredstva neophodna za rad i opstanak, stoga je održivost njihovog predškolskog programa postala upitna.

Kako bi prikupili potrebna sredstva, a koja iznose minimalno 30 tisuća kuna, Udruga "OZANA" organizira štandovsku prodajnu izložbu na kojoj će posjetitelji moći kupiti proizvode koje su izradili djelatnici i korisnici "OZANE". Štand će biti postavljen u Ulici grada Vukovara 235, ispred "OZANE" i to od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 14 sati te u petak od 9 do 18 sati.

Zbog nezavidne situacije u kojoj se Udruga našla, trenutno nemaju sredstva kojima bi podmirili režije i plaće zaposlenicima, a rad s korisnicima, koji je neposredan i svakodnevan, teško je održiv bez sredstava za život. Osim kupnjom proizvoda, Udruzi možete pomoći i direktnoj donacijom na IBAN Udruge: HR1223600001101403726. Detaljnije informacije o "OZANI" dostupne su na Facebook stranici Udruge.