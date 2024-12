Učenici preplašeni, djelatnici škole u šoku: 'Čuli su se vriskovi. Dijete je izletjelo iz škole plačući'

"Pobjegla sam iz škole. Čuli su se vriskovi, to je bilo strašno. Ne znam gdje mi je glava. Strašno, strašno… pokušavam dobiti neke roditelje na telefon. Ne znam što govorim, još sam u šoku", riječi su to djelatnice osnovne škole u Prečkom, piše 24 sata, u koju je ovog petka ujutro 19-godišnji muškarac, što je potvrdila i zagrebačka policija, ušao naoružan nožem i ranio petero djece te dvoje odraslih, a potom i sam sebe.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je da je jedno dijete od zadobivenih ozljeda i preminulo. A kako su izvijestili iz PUZ-a, oko 9:50 sati, mlađi muškarac oštrim je predmetom u školi području Prečkog ozlijedio učiteljicu i nekoliko učenika. Napadač je pod nadzorom policije, a ozlijeđenim osobama pruža se liječnička pomoć. Tijek događaja možete pratiti na našem portalu.

Roditelji djece, ali i susjedi u okolini, ogorčeni su strašnim napadom koji se dogodio u školi, saznajemo na terenu. "Ja sam u šoku. Ne mogu vjerovati da se ovako nešto dogodilo u našem kvartu. Moja djeca su išla u ovu školu, dosta mojih mali susjeda je tu. Jako sam zabrinuta da im se nešto dogodilo", kazala nam je umirovljenica Marija koja živi u blizini.

"Dijete je izletjelo iz škole plačući. Nisam znala što je bilo, dotrčalo je do mene i zagrlilo me te vikalo: Teta, spasite me! Ostala sam u šoku. Pitala sam ga što je bilo, a on mi je rekao da je neki kovrčavi muškarac ušao u razred i počeo ubijati nožem. On se, kaže, spasio tako da je pobjegao van. Rekao mi je da mu je prijatelj krvave glave i da je ostao ležati. Bio je u šoku", rekla je za 24 sata Zagrepčanka koja se našla ispred škole, a zabrinut i ogorčen bio je i otac jednog učenika.

"Neke stvari se u državi moraju drastično popraviti. Žao mi je što se to dogodilo u našoj školi. Nevjerojatno mi je da škole nemaju krizno postupanje u ovakvim situacijama. Ispred mog djeteta se dogodio napad u razredu. Imat će traumu cijeli život radi ovog. Ovo je katastrofa. Kraj krajeva, prešlo je sve granice", poručio je. A baka jedne učenice kazala je da je za sve saznala preko Facebooka. "Odmah sam došla po unuku, ali njezin tata je prije došao i pokupio ju je. Čula sam se s njima, dijete je u jako velikom šoku to je bilo u njenom razredu. Ona uopće sada ne može pričati", kazala je.