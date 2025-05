Bliži se norijada: Idućeg petka na Bundeku se fešta uz bogat program, a stiže i Hiljson Mandela

Grad Zagreb i ove godine organizira proslavu u povodu obilježavanja završetka nastave srednjoškolskog obrazovanja učenika završnih razreda zagrebačkih srednjih škola, Dan zagrebačkih maturanata, odnosno norijada održat će se 23. svibnja. Program u parku Bundek započinje u 13 sati, a do 20 sati feštat će se uz bogat glazbeni program, koji će voditi animator Marko Petar Orešković. Predvodit će ga popularni Hiljson Mandela koji nastupa od 15 sati, a uz njega, sudjelovat će i Filip J, Swen Zorić, TurkDJ, DJ Go Cut, Zorden, band Kings, Jakša Jordes.

Za onaj dio maturanata koji će se okupiti na Trgu bana Josipa Jelačića, poručuju iz Grada, bit će organizirana povorka do parka Bundek u pratnji nadležnih službi. Povorka s Trga bana Josipa Jelačića prema parku Bundek krenut će u podne, a marširat će Praškom, Zrinjevcem, Strossmayerovim te Tomislavovim trgom, Mihanovićevom do Miramarske pa Vukovarskom te preko mosta Slobode do Bundeka.

U parku će pak dežurati zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci, zaštitarska služba, a nakon završetka programa, radi lakšeg i bržeg povratka mladih svojim domovima, organizirane su pojačane linije javnog gradskog prijevoza.