U zagrebačkom zvjerinjaku u zimskim danima nema previše gužve i strke iako su timaritelji i životinje spremni za posjete

Nema gužve ni strke. Zimi se, naime, Zoološki vrt Grada Zagreba obilazi polako u miru i tišini Maksimira. Koraci posjetitelja prigušeni su vlažnim tlom ili snijegom, a umjesto ljetne vreve čuju se tek glasovi ptica, šuštanje grana i povremeni zov životinja iz daljine. Istini za volju, neke će se životinje u hladnijim danima radije povući u zaklon pa ih posjetitelji možda i neće ugledati na otvorenom, ali većina je i dalje itekako prisutna: dio životinja je u grijanim unutarnjim prostorima, dio vani na svježem zraku, a velik broj vrsta ima mogućnost birati gdje im je ugodnije. Upravo ta sloboda izbora, kažu u Zoološkom vrtu, jedan je od temelja njihove brige za dobrobit životinja.