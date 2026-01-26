Naši Portali
IMA SE ŠTO ZA VIDJETI

U zagrebačkom zvjerinjaku u zimskim danima nema previše gužve i strke iako su timaritelji i životinje spremni za posjete

Autor
Gabrijela Krešić
26.01.2026.
u 19:30

Medvjedi, za razliku od svojih rođaka u prirodi, gotovo nikada ne spavaju pravi zimski san. U srcu grada nema nestašice hrane zbog koje se u divljini povlače u hibernaciju. Ptice čeprkaju po snijegu, sisavci se valjaju po njemu, a nije neobično vidjeti lavove kako koračaju kroz snijeg

Nema gužve ni strke. Zimi se, naime, Zoološki vrt Grada Zagreba obilazi polako u miru i tišini Maksimira. Koraci posjetitelja prigušeni su vlažnim tlom ili snijegom, a umjesto ljetne vreve čuju se tek glasovi ptica, šuštanje grana i povremeni zov životinja iz daljine. Istini za volju, neke će se životinje u hladnijim danima radije povući u zaklon pa ih posjetitelji možda i neće ugledati na otvorenom, ali većina je i dalje itekako prisutna: dio životinja je u grijanim unutarnjim prostorima, dio vani na svježem zraku, a velik broj vrsta ima mogućnost birati gdje im je ugodnije. Upravo ta sloboda izbora, kažu u Zoološkom vrtu, jedan je od temelja njihove brige za dobrobit životinja.

Zoološki vrt Grada Zagreba Ivan Cizelj Zagreb

