U utrku za gradonačelničku fotelju u Svetoj Nedelji ide Martin Obradović: 'To je čovjek neupitnih profesionalnih kvaliteta'

Nakon što je stranka Centar krajem prošlog tjedna podržala Fokusovog kandidata Vedrana Jerkovića u utrci za zagrebačkog gradonačelnika, Martin Obradović objavio je kako će se on, kao nestranački kandidat upravo uz podršku Fokusa, boriti za gradonačelničku fotelju u Svetoj Nedelji.

– Kada kažem drugima da dolazim iz tog grada, naviknut sam na pozitivne reakcije pa me zato posebno žalosti što se posljednjih mjeseci on spominje u negativnom kontekstu. Ne moramo biti grad u kojem se gradski vijećnici zapošljavaju u gradskim tvrtkama, u kojem se natječaji poništavaju i uvjeti mijenjaju pod sumnjivim okolnostima – kazao je u subotu Obradović, regionalni direktor za devet zemalja u jednom od vodećih svjetskih tehnoloških divova, a koji do sada broji 20 godina iskustva u privatnom sektoru, uglavnom na rukovodećim pozicijama. Uz poslovne uspjehe, spomenuo je, suprug je, otac i sportaš. Poznat je i po svom angažmanu u lokalnoj zajednici, a jedan od primjera je i prikupljanje potpisa za izgradnju škole u Strmcu.

U posljednja je dva desetljeća, kazao je, stekao iskustvo i znanja koja će mu pomoći da, kako je naveo, "uvede red" u funkcioniranje gradske uprave i vrati grad na put razvoja i napretka. U idućim mjesecima predstavit će konkretne mjere i tim ljudi koji će ih provoditi.

– Cilj mi je vratiti Svetu Nedelju među pozitivne primjere gradova s visokom kvalitetom života. Kao grad s jednom od boljih demografskih slika u Hrvatskoj, moramo osigurati kvalitetne vrtiće i škole, sigurnost u prometu te bolje uvjete za naše umirovljenike – poručio je Obradović pa dodao kako će posebnu pažnju posvetiti mladima, osobito srednjoškolcima, studentima i svima onima koji u Svetoj Nedelji trebaju pronaći prilike za razvoj, napredak, ali i za zabavu. Naglasio je i kako se ne smije dopustiti da njihov grad postane "grad slučaj", nego da je vrijeme da ponovno bude primjer drugima.

Inače, podršku Martinu Obradoviću dao je Gabrijel Deak, kandidat za župana Zagrebačke županije, kao i bivša zamjenica gradonačelnika Svete Nedelje Marija Hršak te predsjednik zagrebačkog Fokusa Davor Nađi.

– Vjerujem da Martin može pobijediti i zato stojimo iza njega. Radi se o vrhunskom stručnjaku, regionalnom menadžeru za devet zemalja u tehnološkom divu, i to u kompaniji koja se nalazi u Top 50 na listi Fortune 500. To je čovjek neupitnih profesionalnih kvaliteta i sigurno je da će građani imati odličnog kandidata kojemu mogu dati glas – rekao nam je Nađi. U Svetoj Nedelji, napomenuo je Nađi, još uvijek nema dovoljno bitnih sadržaja za mlade, primjerice srednje škole, pa je logično, zaključio je, da će Obradović dio naglaska svoje kampanje staviti i na taj dio.