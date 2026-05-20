Vintage Industrial Bar ponovno otvara vrata svog ljetnog vrta

S dolaskom toplijih dana i dugih zagrebačkih večeri, grad ponovno dobiva svoje omiljeno mjesto za bijeg od svakodnevice. Od lipnja do listopada, Vintage Industrial Bar ponovno pretvara svoj prepoznatljivi prostor u veliku zelenu oazu ispunjenu glazbom, lampicama, hladnim pićima i onim posebnim osjećajem ljeta koje nikamo ne žuri.



Ljetni vrt Vintagea već godinama zauzima posebno mjesto na zagrebačkoj ljetnoj sceni. Nije samo terasa, nije samo koncertni prostor niti još jedan gradski bar — to je dnevni boravak svih koji vole spontane susrete, večeri pod otvorenim nebom i atmosferu zbog koje se izlazak na “jedno piće” gotovo uvijek pretvori u cjelovečernje druženje.

Tijekom cijelog ljeta i rane jeseni posjetitelje očekuje opušten festivalski vibe uz osvježavajuću ponudu hladnih pića i ljetnih koktela, DJ programe i koncerte pod zvijezdama, pub kvizove, tematske večeri, filmske projekcije, buvljake i brojna iznenađenja koja Vintageovu atmosferu čine jedinstvenom iz godine u godinu. Uz dobru klopu, puno zelenila, hlada i mjesta za chill, vrt ponovno postaje nezaobilazna gradska lokacija za sve koji žele predahnuti od užurbanosti asfalta i barem na nekoliko sati pobjeći u vlastitu malu ljetnu zonu.

Poseban šarm prostora krije se upravo u njegovoj spontanosti, u kavama koje se produže do zalaska sunca, koncertima nakon kojih nitko ne želi kući, posljednjim rundama koje označavaju početak najboljih priča i večerima koje se pamte dugo nakon što ljeto završi. Vintage vrt mjesto je gdje se dan polako pretvara u noć, gdje glazba nikad nije samo pozadina i gdje Zagreb tijekom ljeta dobiva svoju najopušteniju verziju.

Službeno otvaranje je 29. i 30. svibnja uz programe VIVA la P!VA! i Fresh from the 90’s.

Uz pet friendly atmosferu i besplatan parking, Vintage Industrial i ove godine otvara vrata svima koji traže dnevni chill, večernji izlazak, koncert pod otvorenim nebom ili jednostavno mjesto na kojem ljeto traje malo duže.