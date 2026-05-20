Kaosu s parkiranjem oko žičare došao je kraj: 'Ovo smo čekali dvije godine'

Svaki put kada je lijepo vrijeme ispred Sljemenske žičare u Gračanima situacija je ista. Kako smo ranije pisali , kolone automobila dugačke su više od kilometra, parkiralište je krcato pa slobodnog mjesta nedostaje već od jutra. Prizori su slični i u okolnim ulicama gdje se vozila parkiraju na mjestima koja nisu za to predviđena – po nogostupima, travnjacima ili, pak, ispred obiteljskih kuća i dvorištima susjeda.

Stanovnicima Gračanskog dolja to je, dakako, već dugo izvor frustracija, a predsjednik Mjesnog odbora Gračani Marijan Kos na taj je problem upozoravao, kako nam je kazao, dvije godine. Početkom ovog tjedna stupići su konačno postavljeni u Kvintičkoj ulici kod žičare.

– Vladao je pravi kaos. Čak i kada je u garaži bilo slobodnih mjesta, vozači su automobile ostavljali na nogostupu, zelenim površinama pa i ispred ulaza u privatne kuće. Stanari su postavljanje stupića čekali gotovo dvije godine – rekao nam je Kos i dodao kako su svakog vikenda stizali upiti o tome kada će se postaviti stupići i riješiti problem nepropisnog parkiranja.

– Stanari nisu mogli normalno ulaziti u svoju ulicu, a mnogi nisu imali pristup ni vlastitim dvorištima – istaknuo je. Nakon postavljenih stupića stanari su oduševljeni, kazao nam je Kos. – Stupići su su postavljeni u ponedjeljak. Stanari su zadovoljni ovom inicijativom, ali pravi učinak ćemo tek vidjeti tijekom vikenda – objasnio nam je.

Stupiće bi još trebalo postaviti i kod Ulice Svibanjčica gdje se vozila također nepropisno parkiraju, istaknuo je Kos. Problem je isti i na ulazu u Kvintičku ulicu iz Gračanske ceste. – Ondje bi trebalo bi postaviti još tri ili četiri stupića. Čim vide prazno mjesto, vozači se odmah parkiraju – rekao nam je. Podsjetimo, iz Grada su više puta pozivali građane da na Sljeme ne idu automobilima, već javnim prijevozom. Osim žičare na raspolaganju je i ZET-ova autobusna linija 140 s Mihaljevca.