Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SIMBOL ZAGREBA

Sjećate se 600 godina starog 'Dedeka' koji se srušio u Maksimiru? Posadit će njegove klonove, znamo i gdje i kada

Zagreb: Srušilo se najstarije stablo u parku Maksimir
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/4
Autor
Ana Vrbanek
20.05.2026.
u 20:00

Stručnjaci Zavoda za genetiku Instituta prikupili su s Dedeka oko 500 plemki i obilan urod žira

Jedan od najstarijih stanovnika parka Maksimir, star gotovo šest stoljeća, te jedan od najprepoznatljivijih prirodnih vrijednosti Grada Zagreba, hrast lužnjak koji je imao i svoje ime – Dedek, srušio se u olujnom nevremenu prošlog tjedna. Njegovo mjesto na livadi Kišobran, podno spomen-humka Mogile, sada je ostalo prazno, ali ne i zadugo.

Dedek je svoj život u Zagrebu započeo u vrijeme kada je kralj Matijaš Korvin, zbog opasnosti od najezde Osmanlija, dao utvrditi Kaptol. Veličanstveni hrast postao je svjedok zagrebačke povijesti – kuga, ratova, požara i urbanog razvoja, rekli su iz Javne ustanove Priroda Grada Zagreba, a prkosio je i vremenu. Preživio je dva udara groma, no njihovi su ožiljci ostali upisani u njegovoj kori i deblu. Ipak, Dedekova priča ovdje ne završava, kazali su iz Prirode Grada Zagreba. Stručnjaci Zavoda za genetiku Hrvatskog šumarskog instituta prikupili su s Dedeka oko 500 plemki i obilan urod žira – više od 5.000 grama, odnosno više od 1.600 sjemenki. Zahvaljujući tome Dedekovo će nasljeđe nastaviti živjeti, istaknuli su.

U parku Maksimir zasadit će se Dedekovi klonovi pa će se, tako, očuvati i sjećanje na stablo koje je predstavljalo snagu prirode. Ravnateljica parka Maksimira dr.sc. Nika Dolenc ispričala nam je kako je sadnja klonova stabla Dedek planirana za jesen ove godine. – Sadnja se planira okvirno tijekom studenoga. Riječ je o razdoblju koje je, sukladno pravilima struke, optimalno za sadnju stabala. Biljka je tada u fazi mirovanja, tlo je još uvijek dovoljno toplo za razvoj korijenovog sustava, a vlažnost zraka i oborine pogoduju primanju sadnica – objasnila nam je.

Sadnja sadnica, odnosno Dedekovih sjemenki, planira se na nekoliko lokacija u parku Maksimir koje će tek biti definirane, a jedna od njih je i u neposrednoj blizini matičnog stabla, istaknula je dr. sc. N. Dolenc. – U prvoj fazi planirana je sadnja dvije do tri sadnice u neposrednoj blizini matičnog stabla, čime se osigurava kontinuitet genetskog materijala upravo na lokaciji s kojom je Dedek povezan već stoljećima. Točan broj i pozicije sadnica bit će definirani neposredno prije same sadnje, ovisno o stanju sadnog materijala i terenskim uvjetima – kazala nam je N. Dolenc.


Legendarno maksimirsko stablo 'Dedek' nastradalo u nevremenu: Preživio je čak dva udara groma, a simbol parka je već 600 godina
Zagreb: Srušilo se najstarije stablo u parku Maksimir
1/6

Ključne riječi
Dedek Park Maksimir Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!