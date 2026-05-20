Sjećate se 600 godina starog 'Dedeka' koji se srušio u Maksimiru? Posadit će njegove klonove, znamo i gdje i kada

Jedan od najstarijih stanovnika parka Maksimir, star gotovo šest stoljeća, te jedan od najprepoznatljivijih prirodnih vrijednosti Grada Zagreba, hrast lužnjak koji je imao i svoje ime – Dedek, srušio se u olujnom nevremenu prošlog tjedna. Njegovo mjesto na livadi Kišobran, podno spomen-humka Mogile, sada je ostalo prazno, ali ne i zadugo.

Dedek je svoj život u Zagrebu započeo u vrijeme kada je kralj Matijaš Korvin, zbog opasnosti od najezde Osmanlija, dao utvrditi Kaptol. Veličanstveni hrast postao je svjedok zagrebačke povijesti – kuga, ratova, požara i urbanog razvoja, rekli su iz Javne ustanove Priroda Grada Zagreba, a prkosio je i vremenu. Preživio je dva udara groma, no njihovi su ožiljci ostali upisani u njegovoj kori i deblu. Ipak, Dedekova priča ovdje ne završava, kazali su iz Prirode Grada Zagreba. Stručnjaci Zavoda za genetiku Hrvatskog šumarskog instituta prikupili su s Dedeka oko 500 plemki i obilan urod žira – više od 5.000 grama, odnosno više od 1.600 sjemenki. Zahvaljujući tome Dedekovo će nasljeđe nastaviti živjeti, istaknuli su.

U parku Maksimir zasadit će se Dedekovi klonovi pa će se, tako, očuvati i sjećanje na stablo koje je predstavljalo snagu prirode. Ravnateljica parka Maksimira dr.sc. Nika Dolenc ispričala nam je kako je sadnja klonova stabla Dedek planirana za jesen ove godine. – Sadnja se planira okvirno tijekom studenoga. Riječ je o razdoblju koje je, sukladno pravilima struke, optimalno za sadnju stabala. Biljka je tada u fazi mirovanja, tlo je još uvijek dovoljno toplo za razvoj korijenovog sustava, a vlažnost zraka i oborine pogoduju primanju sadnica – objasnila nam je.

Sadnja sadnica, odnosno Dedekovih sjemenki, planira se na nekoliko lokacija u parku Maksimir koje će tek biti definirane, a jedna od njih je i u neposrednoj blizini matičnog stabla, istaknula je dr. sc. N. Dolenc. – U prvoj fazi planirana je sadnja dvije do tri sadnice u neposrednoj blizini matičnog stabla, čime se osigurava kontinuitet genetskog materijala upravo na lokaciji s kojom je Dedek povezan već stoljećima. Točan broj i pozicije sadnica bit će definirani neposredno prije same sadnje, ovisno o stanju sadnog materijala i terenskim uvjetima – kazala nam je N. Dolenc.