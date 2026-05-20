Zagrebački vatrogasci lani spasili 52 života, ali broj poginulih u požaru skočio čak 80%. Pogledajte najizazovnije intervencije

Više od 4000 intervencija, spašavanje ljudi iz automobila, požara i ruševina, dramatičan rast broja poginulih u požarima, ali i jedan od najvećih sigurnosnih izazova u povijesti grada – koncert Marka Perkovića Thompsona s gotovo pola milijuna posjetitelja na Hipodromu. Sve to obilježilo je proteklu godinu zagrebačkih vatrogasaca, pokazuju to podaci iz dva godišnja izvješća koja će se idući tjedan naći pred zastupnicima Gradske skupštine. Iza brojki krije se godina puna požara stanova, prometnih nesreća, oluja, spašavanja i hitnih intervencija u gotovo svim dijelovima grada. Tijekom prošle godine na području Zagreba zabilježeno je ukupno 4026 intervencija. Najveći teret i dalje nosi Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, koja je sama odradila 3270 intervencija.

Najviše posla vatrogasci su imali na tehničkim intervencijama kojih je bilo čak 1652. Riječ je o intervencijama primjerice nakon prometnih nesreća i nevremena: spašavanja iz smrskanih automobila, uklanjanja stabala s prometnica i automobila, ispumpavanja vode nakon poplava, intervencija zbog urušavanja, otvaranja stanova i drugih hitnih situacija. Vatrogasci su tijekom godine gasili i 1270 požara te intervenirali 11 puta zbog opasnih tvari. No među svim tim brojkama vatrogascima je vjerojatno najvažnija jedna – 52. Upravo toliko života zagrebački su vatrogasci spasili tijekom prošle godine. Najviše ljudi izvukli su iz prometnih nesreća, čak 31 osobu, ali spašavali su građane i iz zapaljenih stanova, zadimljenih zgrada, ruševina i drugih opasnih situacija u kojima su često odlučivale sekunde, a pomagali su i životinjama pa su tijekom godine spasili njih 40.

Posebno zabrinjava podatak da je tijekom prošle godine u požarima poginulo 25 osoba, što je gotovo 80 posto više nego godinu ranije. Istodobno je broj ozlijeđenih porastao za oko 30 posto pa su tijekom godine ozlijeđene ukupno 142 osobe. Stradavali su i sami vatrogasci – ozlijeđeno ih je 16, i to ne samo tijekom požara i intervencija, nego i na treninzima, vježbama te u svakodnevnom radu u postajama. U izvješću se navodi kako su se ozljede događale prilikom izlaska iz vozila, tijekom rada u postaji, vatrogasnih vježbi pa čak i za vrijeme obvezne tjelovježbe i ronilačkih treninga.

Vatrogasci su prošle godine bili angažirani i na gotovo svim velikim događanjima u gradu. Osiguravali su Advent, Zagreb Classic, INmusic, sportska natjecanja, vojne mimohode, dočeke sportaša i koncerte, a posebno se izdvaja osiguranje Thompsonova koncerta koji je, kako stoji u izvješću, s gotovo 500 tisuća ljudi predstavljao “osobito složen sigurnosni izazov”. Posebno je zanimljivo da su vatrogasci tijekom godine sudjelovali i na brojnim sportskim i humanitarnim natjecanjima. Nastupali su na Fire Combat natjecanjima, utrkama Vatrogasne lige i humanitarnoj utrci Zagreb Firefighter Stair Challenge, a zapažen rezultat ostvarili su i na Spartan World Championshipu na Hvaru, gdje je jedna članica postrojbe osvojila prvo mjesto u kategoriji First Responder među više od 4200 natjecatelja iz 60 zemalja svijeta.

Uz operativni dio, izvješće pokazuje i koliko je sustav zapravo velik. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba krajem godine imala je 369 zaposlenih, od čega 333 operativna vatrogasca. Na raspolaganju imaju 68 vozila – od navalnih vozila i autocisterni do visinskih, tehničkih i kemijskih vozila – kao i devet plovila te specijaliziranu opremu za ruševine, velike intervencije i opskrbu vodom. Za rad Javne vatrogasne postrojbe Grad Zagreb je tijekom 2025. osigurao više od 23,5 milijuna eura. Vatrogasci svakodnevno održavaju vozila i opremu, a u izvješću se navodi kako se kontrolni pregledi rade pri svakoj primopredaji smjene i povratku s intervencije. Dio opreme servisira se u vlastitoj radionici, dok se složeniji zahvati obavljaju u ovlaštenim servisima. Važan dio sustava čine i dobrovoljna vatrogasna društva kojih u Zagrebu ima čak 54. Ukupno okupljaju više od 7150 članova, među kojima je više od 1800 djece i mladih, više od 1600 operativnih vatrogasaca te više od 2000 pomažućih članova. Dobrovoljna društva tijekom godine redovito sudjeluju u intervencijama, osiguranjima i edukacijama, a upravo su oni često prvi na terenu u svojim kvartovima i naseljima.