'Uz dužno poštovanje, to je za duplo garažno parkirno mjesto': Htio bi kupiti stan u Zagrebu, podijelio koliki kredit može dobiti

Razmišlja o kupnji stana u Zagrebu, u banci su mu rekli da može dobiti 60.000 eura kredita, a misli da može i uštedjeti mali iznos, oko 10.000 eura, kaže. "Je li moguće pronaći garsonijeru od oko 20 četvornih metara za taj iznos. Mlad sam i još nisam uštedio desetke tisuća kao neki. Volio bih čuti vaša mišljenja ili iskustva", pita zajednicu na Redditu.

Komentari se mogu svesti i na jednu riječ – maštaj. "Uz dužno poštovanje, za 60k možeš kupiti duplo garažno parkirno mjesto, i to ako ti se posreći. Za 10.000 ga možeš zatvoriti i urediti", piše mu jedan od korisnika ove društvene mreže, drugi dodaje da "za tu lovu možeš kupiti samo neku šupu, podrum, šaht". Dodaje i da mu je bolje uložiti ušteđevinu dok ne zaradi neki ozbiljan novac. "Ne troši lovu na rupe jer sve, pa tako i one, samo propadaju s vremenom. I/ili kupi izvan Zagreba, kao ulaganje, rast će na cijeni", savjetuje.

Drugi savjetuje da gleda mjesta prema Velikoj Gorici poput Šćitarjeva, Kobilića i slično. "Na Kvatriću si autom za manje od 10 minuta preko onog novog mosta. Da ja rješavam sebi, gledao bih tamo naći nekakvih 400-500 kvadrata terena i stavio bih si neku mobilnu/montažnu kuću sa što manje papirologije. Tamo se kvadrat zna naći i po 100 eura, ali moraš lomiti prodavatelje da ti 'odrežu' komad parcele jer se obično prodaju 5, 10 ili 20 tisuća kvadrata.

Netko je napisao i kako mu je kolega nedavno gledao polovicu stana s posebnim ulazom u kojem je trebalo napraviti kupaonu i WC, sve skupa ima 30 kvadrata, a traže za njega 75.000 eura, objašnjava.