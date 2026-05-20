Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAN OTVORENIH VRATA

Ogroman interes za obilazak zagrebačke Skupštine: Skoro sva mjesta su popunjena, za prijavu imate još malo

9. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
20.05.2026.
u 15:14

Obilasci će biti organizirani u grupama od 10 do 14 sati, a prijava za preostale termine potrebna je zbog velikog interesa, sigurnosnih protokola te očuvanja spomeničke baštine

"Dan otvorenih vrata" Gradske skupštine, koji se u povodu Dana Grada Zagreba organizira u nedjelju, 24. svibnja, izazvao je izniman interes javnosti i u samo nekoliko dana od otvaranja prijava kapaciteti su gotovo potpuno popunjeni, priopćila je u srijedu zagrebačka Gradska skupština.

Građani se mogu prijaviti najkasnije do petka, odnosno do popune preostalih kapaciteta, a u nedjelju će, uz stručno vodstvo, organizirano moći razgledati reprezentativnu unutrašnjost Stare gradske vijećnice na Gornjem gradu. Obilasci će biti organizirani u grupama od 10 do 14 sati, a prijava za preostale termine potrebna je zbog velikog interesa, sigurnosnih protokola te očuvanja spomeničke baštine.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić ističe kako ga iznimno raduje ovako brz i pozitivan odaziv sugrađana. "To je potvrda da Zagrepčani žele izbliza vidjeti prostore u kojima se oblikuju odluke važne za naš grad i njihovu svakodnevicu, ali i doživjeti bogatu povijest i arhitekturu ove zgrade koja je vrijedan spomenik kulture“, poručio je.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!