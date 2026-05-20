Ogroman interes za obilazak zagrebačke Skupštine: Skoro sva mjesta su popunjena, za prijavu imate još malo

"Dan otvorenih vrata" Gradske skupštine, koji se u povodu Dana Grada Zagreba organizira u nedjelju, 24. svibnja, izazvao je izniman interes javnosti i u samo nekoliko dana od otvaranja prijava kapaciteti su gotovo potpuno popunjeni, priopćila je u srijedu zagrebačka Gradska skupština.

Građani se mogu prijaviti najkasnije do petka, odnosno do popune preostalih kapaciteta, a u nedjelju će, uz stručno vodstvo, organizirano moći razgledati reprezentativnu unutrašnjost Stare gradske vijećnice na Gornjem gradu. Obilasci će biti organizirani u grupama od 10 do 14 sati, a prijava za preostale termine potrebna je zbog velikog interesa, sigurnosnih protokola te očuvanja spomeničke baštine.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić ističe kako ga iznimno raduje ovako brz i pozitivan odaziv sugrađana. "To je potvrda da Zagrepčani žele izbliza vidjeti prostore u kojima se oblikuju odluke važne za naš grad i njihovu svakodnevicu, ali i doživjeti bogatu povijest i arhitekturu ove zgrade koja je vrijedan spomenik kulture“, poručio je.