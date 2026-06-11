U tijeku 22. humanitarna akcija: udruga Nismo same nastavlja osiguravati prijevoz na terapije

Udruga Nismo same pozdravlja odluku Grada Zagreba o proširenju usluge prijevoza za onkološke pacijente i pacijentice, a osobito ih raduje što sve više gradova prepoznaje važnost organiziranog prijevoza kao dijela podrške tijekom liječenja, priopćili su iz Nismo same.

Istodobno nastavljaju provoditi usluge „Nisi sama – ideš s nama!” kako bi i dalje osiguravale besplatan prijevoz ženama koje neće ostvariti pravo na gradsku uslugu, uključujući one koje ne ulaze u socijalne kriterije Grada Zagreba te one koje na liječenje u zagrebačke bolnice dolaze iz drugih gradova.

U tijeku je 22. humanitarna akcija ove udruge i traje do 30. srpnja, pa pozivaju sve da se uključe donacijama ili kupnjom njihovih proizvoda i podrže nastavak osiguravanja prijevoza onkološkim pacijenticama na terapije. Proizvodi koje nude mogu se vidjeti na web stranici Udruge https://nismosame.com/ i tu se mogu naručiti, kao i na njihovoj facebook stranici https://www.facebook.com/nismosame. Kupljeni proizvodi mogu se i podići na na adresi Udruge u Zagrebu, Boškovićeva 7B, ali uz prethodni dogovor o preuzimanju na broj telefona 097/7561-683.

Od pokretanja projekta, u ožujku 2018. godine, Nismo same osigurale su više od 42.500 vožnji na terapije za 1305 onkoloških pacijentica. Za mnoge od njih upravo je organizirani prijevoz bio jedini način da redovito dolaze na liječenje. "Cijenim to što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ispunio obećanje dano našoj udruzi prošle godine te što se Grad Zagreb uključio u pružanje ove usluge. Raduje me i da se naša ideja svakoga dana sve više širi po Hrvatskoj i da sve više gradova sudjeluje u takvoj pomoći onkološkim pacijentima“, istaknula je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same.

Poručila je kako će u Nismo same u potpunosti biti sretne tek kada takva usluga postane dio cjelovitog zdravstvenog sustava i time dostupna svakom onkološkom pacijentu u Hrvatskoj. Do sada, uz Zagreb, ovu uslugu provode Rijeka, Osijek, Istarska županija, Šibenik i Split. Velikim gradovima u organizaciji usluge pridružili su se i Cres, Belišće, Opatija, Mali Lošinj, a odnedavno i otok Krk.

„Koliko nam mogućnosti dopuštaju, vozimo i žene iz okolice Zagreba, kao i one koje vlakom ili autobusom dolaze iz drugih gradova na liječenje u Zagreb. S obzirom na to da će dio naših korisnica sada imati pravo na gradsku uslugu, vidjet ćemo hoće li biti prostora da mi svoje donacije usmjerimo i na žene iz drugih gradova Zagrebačke županije jer smo trenutačno ograničeni na Veliku Goricu i Zaprešić, s obzirom na to da ti gradovi novčano pomažu prijevoz žena s njihovog područja“, rekla je Ivana Kalogjera i dodala kako uspjeh koji je udruga Nismo same postigla ne bi bio moguć bez podrške brojnih donatora i taksista iz Udruge 1717, s kojima surađuju od samog početka.

„Često se susrećemo s pogrešnim dojmom da se ova usluga financira iz državnog ili gradskog proračuna. Međutim, od početka projekt u potpunosti ovisi o donacijama i humanitarnim akcijama koje sami organiziramo kako bismo osigurali kontinuitet prijevoza“, zaključila je. Sve žene kojima je potreban besplatan prijevoz na terapije mogu se javiti udruzi Nismo same putem e-mail adrese info@nismosame.com ili na broj telefona 097/7561-683.