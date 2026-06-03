U šumi na području Kostanjevca pronađeno tijelo starijeg muškarca

U šumi na području Kostanjevca jučer oko 19.45 je pronađeno tijelo zasad nepoznatog starijeg muškarca na kojem su nastupile opsežne truležne promjene, izvijestila je zagrebačka policija. Pregledom mjesta događaja nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, napomenuli su dodajući kako je nakon provedenog očevida tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.FOTO Napokon pomak! Nastavljaju se radovi na pokretnim stepenicama na Tomislavcu, znamo i kad će biti puštene u pogon
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