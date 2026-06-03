Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVLJAJU IZ PUZ-A

U šumi na području Kostanjevca pronađeno tijelo starijeg muškarca

policijska traka
ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 10:19

Nakon provedenog očevida tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

U šumi na području Kostanjevca jučer oko 19.45 je pronađeno tijelo zasad nepoznatog starijeg muškarca na kojem su nastupile opsežne truležne promjene, izvijestila je zagrebačka policija. Pregledom mjesta događaja nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, napomenuli su dodajući kako je nakon provedenog očevida tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
FOTO Napokon pomak! Nastavljaju se radovi na pokretnim stepenicama na Tomislavcu, znamo i kad će biti puštene u pogon
policijska traka
1/5
Ključne riječi
tijelo PUZ Zagreb Kostanjevac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!