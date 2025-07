U centru Zgreba neće nicati javne garaže. GUP ih zabranjuje, samo je jedna iznimka

Vožnja automobilom u centar metropole nije za one slabih živaca. Osim što to podrazumijeva probijanje kroz gust promet, a nerijetko i vožnju u kolonama, gotovo je sigurno da ćete provesti deset, pa čak i dvadeset minuta kružeći ulicama u potrazi za slobodnim parkirališnim mjestom.

Temelj je studija iz 1999.

Uvođenjem blokovskog parkiranja lanjskog listopada gradska je vlast probleme s nedostatkom mjesta u središtu Zagreba pokušala umanjiti, a koliko je to bilo uspješno, kako smo već pisali prošloga tjedna, još ne otkrivaju. Na terenu se pak lako može uočiti da situacija nije puno bolja, a nerijetki prometni stručnjaci više su puta govorili kako smatraju da je bez garaža novi sustav puko "krpanje" ozbiljnog problema s parkiranjem.

Mogu li se, međutim, u centru graditi javne garaže? Prema odredbama gradskog Generalnog urbanističkog plana, odgovor je negativan. Točnije, na području omeđenom Ulicom Kaptol na sjeveru, Ilicom i Kačićevom na zapadu, Trgom Petra Krešimira IV. na istoku te Vodnikovom na jugu one su zabranjene, a jedina iznimka je podzemna garaža ispod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj ulici, koja bi se trebala početi graditi u proljeće sljedeće godine. Kako objašnjavaju u Gradu, odredba kojom se zabranjuju javne garaže u središtu metropole temelji se na studiji iz 1999. godine te se nalazila i u prijašnjim verzijama GUP-a.

– Gradnjom javnih garaža većeg kapaciteta u centru došlo bi i do povećanja prometovanja automobila u gradsko središte, za što je postojeća prometna mreža neadekvatna. Cilj je da većina korisnika koji nisu stanari gradskog središta do centra dolaze javnim prijevozom te eventualno pješice ili biciklom. Moguća modifikacija mora se pak temeljiti na novoj prometnoj studiji, planu održive urbane mobilnosti ili sličnoj podlozi koja bi mogla opravdati izmjenu ove odredbe u GUP-u – kažu na Radićevu trgu. Napominju i kako su mišljenja prometnih stručnjaka po ovome pitanju podijeljena. – A izmjene GUP-a ne mogu se temeljiti na pojedinim promišljanjima i bez izrađene kvalitetne stručne podloge – ističu.

Što se tiče šireg centra, odnosno područja izvan zone u kojoj je njihova gradnja zabranjena, u planu je javna garaža ispod Trga dr. Franje Tuđmana na Črnomercu. I ona je, kažu u gradskoj upravi, otprije uvrštena u GUP, a u izmjenama i dopunama dokumenta koje čekaju odobrenje Ministarstva graditeljstva došlo je do male preinake.– Garaža je trenutačno predviđena s ulazom i izlazom iz Reljkovićeve ulice. Kako bi se omogućio veći kapacitet, s više ulaza i izlaza te sačuvao postojeći drvored, izmjenama GUP-a omogućeni su i priključci na okolne ulice, Hanuševu i Talovčevu – objašnjavaju.

Garaža ispod Tuđmanova trga počet će se ozbiljno projektirati tek nakon usvajanja izmjena GUP-a, napominju na Radićevu trgu, a tad će se znati i njezin smještaj te koliko će imati parkirališnih mjesta. To pak znači da vozači u centru nova mjesta neće dobiti do sredine 2027. godine, kad se očekuje dovršetak garaže u Klaićevoj.

Može za stambeni blok

No, ističu također u Gradu, izmjenama i dopunama GUP-a predviđena je mogućnost planiranja garaža u centru za potrebe stambenog bloka ili susjedstva. One, doduše, ne smiju imati više od dvije podzemne etaže, a broj parkirališnih mjesta ograničen je na jedno po stanu. Usto se u takvim garažama predviđa mogućnost parkiranja za korisnike tzv. nestambenih sadržaja poput motela, restorana, kazališta, domova zdravlja i slično.

– Maksimalni broj parkirališnih mjesta za nestambene sadržaje je 40 kako ne bi došlo do negativnog utjecaja na prometne tokove i dodatnog generiranja prometa u centar grada – kažu na Radićevu trgu. Centar metropole, podsjetimo, na raspolaganju ima tri javne garaže, i to na Langovu trgu, na Tuškancu te u Petrinjskoj. One mogu primiti 904 automobila, a gradnjom objekta u Klaićevoj vozači će dobiti još 860 parkirališnih mjesta. Za garažu u neposrednoj blizini Klinike za dječje bolesti, spomenimo, čeka se ishođenje lokacijske dozvole, a u tijeku je izrada glavnog projekta. Vrijednost investicije procijenjena je na 26 milijuna eura.