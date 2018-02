U bivšoj će tvornici spojiti kulturnjake, rekreativce i susjede

Posjetitelji sa savskog nasipa odlaze direktno na terasu na zgradi Jedinstva, a cijeli se objekt oprema suvremenijom tehnologijom i dobiva veći pretprostor te kavanu u prizemlju. Na prvom katu bit će uredski prostor, iznad rezidencija za umjetnike, a dosad neiskorišteni podrum postaje svojevrsni backstage. U arhitektonskom projektu rekonstrukcije autora Dinka Peračića i Mirande Veljačić dodana je površina 1410 kvadrata.

Viša razina produkcije

Plan je to nedavno završenog izvedbenog projekta za Multifunkcijski regionalni centar Pogon Jedinstvo koji bi uz pomoć fondova EU trebao biti gotov do 2021. Zašto se ide u preobrazbu, zna svatko tko je napravio puni krug oko zgrade nekadašnje tvornice industrijske opreme i strojeva, koja je zatvorena 1990., a u međuvremenu je postala okupljalište kulturnjaka. Derutni prostor odavno ne može pratiti kvalitetu programa kompleksa koji je, između ostalih, ugošćivao i svjetska glazbena imena poput Slayera, The Residentsa ili Markyja Ramonea. Osim što je prostor zapušten, pripadnici nezavisne kulturne scene osjetili su da ne zadovoljava njihove potrebe.

– Stoga se u dvoranu planira ugraditi zvučna izolacija i scenska oprema. Rekonstrukcija će ubrzati produkciju programa i dići je na višu razinu, a buduća prilagođenost dvorane kulturnim sadržajima omogućit će puno veći broj javnih izvedbi – ističe Željko Bašković, voditelj Pogona Jedinstvo.

Jedna je od glavnih želja pogonaša smjestiti u kompleks puno raznolikiji program.

– Danju bi se u centru održavale kazališne i plesne te probe bendova, radionice i seminari, dok će večeri u Jedinstvu uključivati izložbe, predstave, koncerte, manifestacije i festivale – opisuje Janja Sesar, ravnateljica Pogona, ustanove koja vodi istoimeni prostor na Trnjanskom nasipu.

Ostatak daje Grad

Vrijednost je projekta 90 milijuna kuna, a Pogon ga planira prijaviti na natječaje fondova EU.

– Od njih očekujemo pokrivanje 85 posto troškova rekonstrukcije zgrade i uređivanja okoliša. Prema uvjetima natječaja EU, ostatak bi trebao pokriti Grad Zagreb – kaže J. Sesar. Dodaje da se projekt sada nalazi na gradskoj listi za natječaj “Obnove zapuštenih područja” te se nada da će predviđeno sufinanciranje biti osigurano po odobrenju sredstava EU.

Pogonaši ističu da žele zadržati staru publiku, ali i da bi proširenjem i novim sadržajima željeli privući i rekreativce sa Savskog nasipa te stanovnike toga dijela Zagreba na dnevne programe. A taj plan stvorio bi jedinstven prostor u kojemu bi se spojili nezavisni kulturnjaci, rekreativci i susjedi iz kvarta.