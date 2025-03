Treba povećati limit potpore, olakšati prijave i dodatno bodovati obuku mladih

Udruženje obrtnika grada Zagreba uključilo se u javnu raspravu o gradskom nacrtu prijedloga javnog poziva za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti za 2025. godinu. – Na posljednjem je natječaju zaprimljen 1131 zahtjev, a odobreno je 718 potpora ukupno vrijednih 1,3 milijuna eura. To znači da je više od 400 obrtnika ostalo bez potpore, unatoč formalnom ispunjavanju uvjeta, što upućuje na nedostatnost raspoloživih sredstava ili prestroge kriterije.

Važno je naglasiti da pojedinačna potpora prema ovom natječaju iznosi tek 1500 do 5000 eura, što je relativno malen iznos s obzirom na potrebe za ozbiljnija ulaganja u opremu, modernizaciju ili proširenje poslovanja. Čak i uz nedavna povećanja, koja svakako pozdravljamo, zagrebački budžet za potpore obrtnicima čini tek djelić ukupnog gradskog proračuna. Povećanje na 6,4 milijuna eura u 2025. godini i dalje je svega oko 0,1 posto gradskog proračuna. Predlažemo i molimo Grad da za neka buduća razdoblja još više poveća sredstva za subvencije obrtnicima – rekao je predsjednik Udruženja Ivica Zanetti.

Iz iskustava samih obrtnika razvidno je kako trenutačni model potpora često ne doseže one kojima je najpotrebniji ili im ne pomaže dovoljno. Mnogi obrtnici ističu probleme s pretjeranom administracijom jer se, primjerice, za prijavu na natječaj traži opsežna dokumentacija, poput dokaza o podmirenim porezima, izvoda, ponuda dobavljača i biznis-plana, pri čemu sve to treba dostaviti fizički ili poštom umjesto jednostavne online prijave.

Obrtnici se žale da moraju obilaziti šaltere i prikupljati papire koji bi se mogli pribaviti službenim putem, troše vrijeme na birokraciju umjesto na svoj posao. Otežavajuća je okolnost i to što je natječaj za 2024. godinu trajao svega nekoliko tjedana, što znači da su mnogi možda propustili rok zbog kratkog razdoblja prijave. Brza obustava poziva, s obzirom na to da su sredstva planirana u proračunu relativno mala, stvara dojam "najbržeg prsta" umjesto sustavne podrške, budući da onaj tko se ne stigne snaći odmah ostaje zakinut.

– Maksimalnih 5000 eura često nije dovoljno za značajnije pothvate poput kupnje kvalitetnijeg CNC stroja, kombi-vozila ili adaptacije poslovnog prostora koja zahtijeva veća sredstva. Obrtnici navode da su prisiljeni ograničiti svoje planove na iznos potpore ili odustati od nabave ozbiljnije opreme. Također, potpora se isplaćuje tek nakon što obrtnik uloži vlastita sredstva i dostavi dokaze, što znači da oni s manjkom obrtnog kapitala teže mogu refinancirati trošak, pa čak i ne apliciraju. Financijski slabiji obrti ostaju u začaranom krugu. Trebaju potporu da bi ojačali, ali ne mogu ispuniti uvjete da bi je dobili – objasnio je Zanetti.

Udruženje obrtnika poslalo je sljedeće prijedloge Gradu Zagrebu:

Ukinuti zabranu prijave za korisnike potpore iz 2024. godine kako bi se potaknulo zagrebačko gospodarstvo. Obrtnici kontinuirano ulažu u svoje poslovanje i mnogi imaju dugoročne projekte koji zahtijevaju višegodišnje financiranje. Ograničavanje pristupa potporama smanjuje konkurentnost i otežava razvoj obrtništva.

godine kako bi se potaknulo zagrebačko gospodarstvo. Obrtnici kontinuirano ulažu u svoje poslovanje i mnogi imaju dugoročne projekte koji zahtijevaju višegodišnje financiranje. Ograničavanje pristupa potporama smanjuje konkurentnost i otežava razvoj obrtništva. Povećati limit potpore i proširiti prihvatljive troškove. Maksimalni iznos potpore od 5000 eura često nije dovoljan za veće investicije. Predlažemo povećanje limita potpore uz strožu kontrolu opravdanosti zahtjeva.

Maksimalni iznos potpore od 5000 eura često nije dovoljan za veće investicije. Predlažemo povećanje limita potpore uz strožu kontrolu opravdanosti zahtjeva. Olakšati administrativne zahtjeve i rokove. Omogućiti da se sve potvrde potrebne za natječaj mogu izvaditi online, a naknade plaćati internet-bankarstvom. Kao i omogućiti obrtnicima dopunu dokumentacije unutar razumnog roka. Grad Zagreb treba se obvezati da nakon izvršene obveze primatelja potpore vrati zadužnicu, kako i predviđa zakon.

Omogućiti da se sve potvrde potrebne za natječaj mogu izvaditi online, a naknade plaćati internet-bankarstvom. Kao i omogućiti obrtnicima dopunu dokumentacije unutar razumnog roka. Grad Zagreb treba se obvezati da nakon izvršene obveze primatelja potpore vrati zadužnicu, kako i predviđa zakon. Dodatne bodovne prednosti za zapošljavanje naučnika i učenika. Povećati koeficijent za zapošljavanje učenika i naučnika s 0,05 na 0,10. Strukovna zanimanja su deficitarna, a obrti koji ulažu u obuku mladih trebaju biti dodatno potaknuti.

Povećati koeficijent za zapošljavanje učenika i naučnika s 0,05 na 0,10. Strukovna zanimanja su deficitarna, a obrti koji ulažu u obuku mladih trebaju biti dodatno potaknuti. Uvođenje bodovanja za obrtnike koji koriste domaće sirovine. Dodati poseban kriterij (koeficijent 0,05) za obrtnike koji koriste hrvatske sirovine i materijale u proizvodnji. Potiče se hrvatska ekonomija u cijelosti.

Dodati poseban kriterij (koeficijent 0,05) za obrtnike koji koriste hrvatske sirovine i materijale u proizvodnji. Potiče se hrvatska ekonomija u cijelosti. Povećanje udjela za promotivne aktivnosti . Limit za promotivne aktivnosti trebao bi biti povećan na minimalno 50 posto vrijednosti projekta ili potpuno ukinut, s obzirom na važnost digitalnog marketinga.

. Limit za promotivne aktivnosti trebao bi biti povećan na minimalno 50 posto vrijednosti projekta ili potpuno ukinut, s obzirom na važnost digitalnog marketinga. Uvrštavanje kupnje fotoaparata u prihvatljive troškove za sve djelatnosti. Fotografija je ključna za prezentaciju proizvoda i usluga te predlažemo da kupnja fotoaparata bude prihvatljiv trošak i za druge djelatnosti, a ne samo fotografske.

Fotografija je ključna za prezentaciju proizvoda i usluga te predlažemo da kupnja fotoaparata bude prihvatljiv trošak i za druge djelatnosti, a ne samo fotografske. Omogućiti korištenje sredstava za kupnju opreme i vanjskog dječjeg namještaja (ljuljačke, tobogani, klackalice, klupice) kao prihvatljive troškove dadiljama obrtnicama.

(ljuljačke, tobogani, klackalice, klupice) kao prihvatljive troškove dadiljama obrtnicama. Povećanje koeficijenata za tradicionalne i dugogodišnje obrte . Tradicijski obrti trebaju imati viši koeficijent bodovanja (minimalno 0,30 umjesto 0,05). Poslovanje dulje od 10 godina treba dodatno bodovati: 10-15 godina (0,20), 15-20 godina (0,25), više od 20 godina (0,30). Ručni rad trebao bi biti dodatno bodovan s koeficijentom 0,15 uz prilaganje dokaza (fotografija procesa rada).

. Tradicijski obrti trebaju imati viši koeficijent bodovanja (minimalno 0,30 umjesto 0,05). Poslovanje dulje od 10 godina treba dodatno bodovati: 10-15 godina (0,20), 15-20 godina (0,25), više od 20 godina (0,30). Ručni rad trebao bi biti dodatno bodovan s koeficijentom 0,15 uz prilaganje dokaza (fotografija procesa rada). Povećanje limita za digitalizaciju i edukaciju . Limit za nabavu računalne opreme prema informacijama od naših obrtnika je prenizak i treba biti povećan.

. Limit za nabavu računalne opreme prema informacijama od naših obrtnika je prenizak i treba biti povećan. Uključivanje restauracije i tapeciranja namještaja u kriterij kružnog gospodarstva . Održiva proizvodnja i obnova namještaja trebaju imati koeficijent 0,1.

. Održiva proizvodnja i obnova namještaja trebaju imati koeficijent 0,1. Uključiti plastičare i ključare u popis prihvatljivih djelatnosti.

– Pohvaljujemo dosadašnju suradnju s Gradom Zagrebom, nadležne službe i gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Samo konkretnim potezima Zagreb može doći do konkretnih rješenja, onih koji će rezultirati većim brojem uspješnih obrta, novim radnim mjestima i snažnijim gospodarskim rastom u 2025. godini. Obrtnici Zagreba to zaslužuju, a Grad ima obavezu i mogućnost to ostvariti – poručio je Ivica Zanetti.