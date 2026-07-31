Treba li zabraniti razmnožavanje u ZOO-ovima nakon tragedije u Zagrebu? Evo zašto ne

Nakon što je lav Uganda u zagrebačkom Zoološkom vrtu usmrtio lavicu Tayri, udruga Prijatelji životinja zatražila je od Grada Zagreba plan transformacije zoološkog vrta i prekid daljnjeg razmnožavanja životinja. Smatraju da zoološki vrtovi više ne bi trebali uzgajati divlje životinje, nego se baviti isključivo njihovim zbrinjavanjem i edukacijom. S druge strane, Animalex ne traži zatvaranje zoološkog vrta, već neovisnu istragu, utvrđivanje jesu li poštovani svi stručni protokoli i javnu objavu rezultata. A što se tu zapravo dogodilo?

Početkom srpnja u Zagreb su stigli mladi afrički lav Uganda iz Francuske i lavica Tayri iz Mađarske. Dovedeni su oni u sklopu Europskog programa za ugrožene vrste (EEP), koji određuje koji će se mužjaci i ženke pariti kako bi se očuvala genetska raznolikost ugroženih populacija. Njih dvoje, Uganda i Tayri, pripadaju sjevernoj populaciji afričkog lava, jednoj od najugroženijih na svijetu. Procjenjuje se da je u prirodi ostalo oko 250 odraslih jedinki i upravo zato europski zoološki vrtovi koordinirano rade na njihovu uzgoju.

Lavovi su se u Zagrebu, objasnili su u ZOO-u, prvo upoznavali preko zaštitne ograde. Nakon toga spojeni su i više od deset dana živjeli zajedno, a onda je Uganda napao i usmrtio Tayri. Ravnatelj Zoološkog vrta Ivan Cizelj rekao je da se sve dogodilo u nekoliko sekundi, da ništa nije upućivalo na takav ishod te da će međunarodni stručnjaci pokušati utvrditi što je izazvalo napad. Dodao je i da se, koliko god bili rijetki, ovakvi slučajevi događaju i u drugim zoološkim vrtovima te da o daljnjoj ulozi mužjaka neće odlučivati Zagreb, nego međunarodni koordinator EEP programa.

Ravnatelj ZOO-a nakon napada lava: 'Usmrtio ju je praktički na licu mjesta, sve se dogodilo izuzetno brzo'

I tu dolazimo do pitanja koje se sada najviše postavlja – treba li zbog ovog slučaja ukinuti programe razmnožavanja? Na prvu to zvuči možda logično, dogodila se tragedija pa je i zaključak "prestanimo razmnožavati životinje u zoološkim vrtovima". Samo što povijest zaštite prirode pokazuje nešto sasvim drugo.

Arapski oriks je 1972. izumro u prirodi. Preživjele su samo jedinke u zoološkim vrtovima i nekoliko privatnih uzgoja. Phoenix ZOO, London ZOO i drugi zoološki vrtovi uključili su se u međunarodni uzgojni program "Operation Oryx" i, nakon dvadesetak godina uzgoja, 1982. počela su prva vraćanja u prirodu. Danas u divljini ponovno žive tisuće arapskih oriksa.

Kalifornijski kondor 1987. bio je na rubu nestanka. Ostalo ih je svega 27. Donesena je tad odluka da se sve preostale ptice uključe u uzgojni program u San Diego ZOO Safari Parku i Los Angeles ZOO-u. Pet godina kasnije počela su prva puštanja u prirodu. Danas postoji više od 500 kondora, od kojih velik dio ponovno živi slobodno.

Prževalskijev konj tijekom 1960-ih potpuno je nestao iz prirode. Vrsta je opstala isključivo zahvaljujući zoološkim vrtovima. Praški zoološki vrt od 1959. vodi međunarodnu matičnu knjigu vrste i koordinira uzgoj. Godine 1992. prve su životinje vraćene u Mongoliju, a danas ondje ponovno postoje samoodržive populacije.

Europski bizon početkom 20. stoljeća također je izumro u prirodi. Svi bizoni koji danas žive potječu od samo 12 jedinki koje su preživjele u zoološkim vrtovima i privatnim zbirkama. Zahvaljujući koordiniranom uzgoju, od 1952. vraćaju se u europske šume, a danas ih u prirodi ponovno živi nekoliko tisuća.