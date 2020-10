Traži se pomoć Zagrepčana u gradnji doma za vijetnamske svinje u Petrinji

Iz Zagreba stiže priča nalik na onu Tri praščića. Za beskućništvo tri vijetnamske svinje kriv je zločesti vuk, odnosno čovjek koji ih je držao u neodgovarajućim uvjetima i zanemarivao. Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu od komunalnog je redara dobilo nalog preuzeti prasičice kojima su dana imena Twiggy, Gisele i Naomi.

Privremeno su smještene u Zoološki vrt, no budući da tamo ne mogu ostati trajno, odmah se krenulo u potragu za mjestom kamo bi se simpatične prasičice mogle preseliti. To je potrajalo godinu i pol. Konačno su kraj Petrinje pronađeni ljudi koji bi o njima preuzeli brigu, no potrebno je prikupiti sredstva za transport svinja, izgradnju dviju nastambi te njihovu hranu.

„Prasičice, kako se to već u životu događa, više nisu u najboljim odnosima, pa im je potrebno sagraditi dvije nastambe s natkrivenim suhim dijelom i spavaonicom. Trebaju imati i dovoljno mjesta za kretanje, kupanje i igru u blatu... Trebaju i dosta hrane jer, bez obzira na imena, dosta jedu“, kazala je Tatjana Zajec, voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje.

Zbog toga je Sklonište pokrenulo kampanju 3 prasičice kojoj je cilj prikupiti 28.000 kuna koliko je potrebno za preseljenje vijetnamskih svinja u Petrinju i njihov bolji život.

„Svakoj životinji koja se nađe u Zoološkom vrtu grada Zagreba, želimo sretan život. Nekada, kao u ovom slučaju, to zahtijeva preseljenje na drugu adresu. Nadamo se da će nam građani moći pomoći u ovoj akciji“, kazao je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta.

Građani će svoje donacije moći uplaćivati na račun Skloništa (IBAN: HR9223600001501426697, opis plaćanja: 3 prasičice). U Dumovcu će se u subotu održati program u povodu Svjetskog dana zaštite životinja. U sklopu njega obitelji s djecom moći će pogledati predstavu Tri praščića u izvedbi Lutkarske scene „Ivana Brlić Mažuranić“. Predstava počinje u 11.45.