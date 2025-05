Tomašević otkrio detalje o novom Paromlinu: Radovi u punom jeku, ali otvorenje neće biti 2026.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici obišli su gradilište Paromlina, kompleksa na kojem su radovi počeli prije godinu dana. "Paromlin je jedna od 10 veliih kapitalnih projekata koje radimo ove godine, i to najveći po vrijednosti, gotovo 100 milijuna eura vrijedna investicija. Ono što me veseli jest da obiđem gradilište, jer ćemo u manjim grupama se moći popest na krov. Da podsjetimo, Paromlin će biti nova knjižnica i čak pola milijuna knjiga će doći ovdje u Paromlin", rekao je Tomašević.

Ovdje će biti i arhivska građa, a ne samo posudionica za knjige, dodao je. S PDV-om vrijednost projekta je 95 milijuna eura, od toga 54 milijuna ide na izgradnju. "Imamo još 20-ak milijuna bez PDV-a za opremanje, što se tiče financiranja, oko 40 milijuna je financirano iz EU fondova, a više od pola iz gradskog proračuna. Paromlin je prvi sto posto klimatski projekt u Hrvatskoj, zadovoljava najviše standarde klimatske neutralnosti, smanuje emisiju klimatskih plinova, a ima i sustav grijanja i odvodnje koji je dosta inovativan.

Što se tiče same funkcije ove zgrade, nije samo knjižnica nego cijeli društveno-kulturno obrazovni centar, imat će veliku dvoranu od 400 mjesta gdje će biti različite predstave, projekcije, bit će i manja dvorana od 100 mjesta gdje će cijeli Paromlin živjeti 24 sata dnevno. Imat će i posebne ulaze, i druge zabavne, ugostiteljske sadržaje. Bit će to novi centar grada. Ne mogu vjerovati da je ovdje bila ruina nekoliko desetljeća", detaljizirao je gradonačelnik.

Što se tiče radova, ugovoreno je da završe u proljeće sljedeće godine. "Onda ide nekoliko mjeseci tehničkog pregleda, mogući su i neki aneksi, ali sredinom sljedeće godine bit će završeni građevinski radovi, a onda kreće opremanje. Početkom 2027. godine otvorit ćemo svečano cijeli Paromlin, pa će cijela regija dobiti ustanovu kakva ne postoji u Hrvatskoj, moći će ju koristiti i stanovnici drugih susjednih županija", kazao je.

Knjižnica će biti skandinavskog tipa, a posebice se izdvaja dječji multimedijalni odjel, gdje će djeca moći proizvoditi videosadržaje, dio će biti za robotiku, a moći će ondje snimati i glazba. "Sada se rade daljnji radovi na podzemnim etažama s garažom za 330 parkirnih mjesta, bit će dovoljno za sve posjetitelje. Ponosan sam, ovo mi je jedan od najdražih projekata", istaknuo je gradonačelnik.

Zamjenik Luka Korlaet također je komentirao arhitekturu prostora. "Ovo je šira operacija od same zgrade Paromlina. Ovo je bila nikad dovršena središnja os, bilo je to parkiralište s nekih 400-ak automobila, a odlučili smo paralelno s izgradnjom same zgrade pozabaviti se i širim prostorom. Zgrada je rezulat javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Ugrubo, knjižnica je podijeljena na sam knjižnični dio i rekonstruirani stražnji dio koji je back-office, tu su uredi, spremišta i sve što treba da knjižnica funkcionira.

Naš ured za kulturu je reprogramirao izvorni projekt u dogovoru s projektantima na način da smo knjižnicu proširili ekstra prostorima i programom koji će funkcionirati izvan radnog vremena i kojim će upravljati nova gradska ustanova Novi prostori kulture, koja će imati sve one kulturno-društvene programe koji će komplementirati knjižnicu. Bit će to novi kulturni centar koji živi 24/7. Sa sjeverne strane rekonstruirane zgrade imat ćemo pješački trg s parkiralištem za bicikle, a tu će biti i podzemni parking, bit će to javna garaža za šire gradsko područje", rekao je.