Tomašević: Koji god kamen dignem, nađem u najmanju ruku nered, ako ne i kriminal

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u emisiji HRT-a "Nedjeljom u 2" osvrnuo se na aferu u Ini, ali i na zagrebačke probleme.

- Nema šanse da se ovako nešto negdje u Europi dogodi, a da oporba ne traži ostavku vlasti. Govorimo o milijardu kuna štete, to je veće od proračuna Grada Osijeka - istaknuo je i naveo kako se traži politička odgovornost.

- Ja sam bijesan zbog situacije koju sam naslijedio, kada je stara Uprava Plinare sklopila one štetne ugovore doslovce drugi dan nakon što sam postao gradonačelnik, bez moje suglasnosti. Na temelju toga je GPZO imao štetu od 400 milijuna kuna koje mi i dalje moramo nositi kao Zagrebački holding - navodi i dodaje kako je jedan od ugovora sklopljen s Inom.

Njegova prva i osnovna uloga je, kaže, raditi u korist Zagreba i njegovih građana.

- Moram donositi odluke u interesu Grada i surađivati s Vladom bez obzira na to tko je na vlasti. To ne znači da neću kritizirati - navodi te ističe kako će potencijalne prosvjede podržati ovisno o zahtjevima koji budu postavljeni.

Što se tiče zagrebačkim problema, u emisiji se prvotno dotaknuo pitanja otpada.

- Glomazni otpad koji je do sada CIOS grupa zbrinjavala, više to ne radi. To sada rade gradska poduzeća. Ušteđeno je 60 milijuna kuna godišnje. Otvorili smo građevinu koja nije imala dozvolu, a izgrađena je prije 20 godina. Niti jedna tona glomaznog otpada ne ide CIOS grupi. U ovom trenutku, u odnosu na prije nego što sam došao na vlast, deset puta manje biootpada ide privatnicima, uključujući CIOS grupu - kaže.

Od 1. listopada, navodi Tomašević, građane očekuje fiksna cijena od 45 kuna, a varijabilni dio treba se odnositi na količinu miješanog otpada koji ljudi nisu odvojili.

- Ta će cijena u drugim gradovima ostati na način da se volumen spremnika podijeli s brojem stanova. Obećali smo to promijeniti. Obećao sam da ćemo uvesti pravedan sustav naplate prema količini odloženog miješanog otpada. Proučili smo različite modele - ističe.

- Pogledajte druge gradove koje su im fiksne cijene, koliko je inflacija išla od početka godine. U cijelom gradu su računi različiti, obiteljske kuće plaćaju 200 kuna. Sada će biti jedan model - 45 kuna fiksna cijena koja plaća odvoz odvojenog otpada, njihovu obradu i drugo i na to se kupuju vrećice u trgovina u koje se jedino smije odložiti miješani otpad. One se i dalje bacaju u iste spremnike. Kroz tu cijenu vrećice se plaća varijabilni dio usluge - pojašnjava.

Većica za miješani otpad je plave boje, smeđa je biootpad i žuta za plastiku. Smeđa i žuta su besplatne jer, ističe Tomašević, žele "da građani što više odvajaju".

- Netko će trošiti četiri vrećice od 40 litara tjedno, a netko će jednu od 10 litara - dodao je.

- Ljudi se pitaju zašto ona košta dvije kune. Ne košta ona u proizvodnji toliko, to je usluga. Kao da kupite bon za mobitel i kažete zašto košta 100 kuna. Ne košta karton ili plastika, košta usluga. Plaćate odvoz miješanog otpada i njegovu obradu - kazao je gradonačelnik.

Ističe kako je ključno da spremni budu pod kontrolom stanara kako bi ljudi mogli odgovarati za njihov sadržaj.

- Katastrofa je da stanari odvajaju papir i onda netko prolazi i baci nešto u kantu. Svi bi spremnici trebali pod kontrolom korisnika. Što se tiče kazne, one su predviđene zakonom. Ako je u zajedničkom spremniku problem, onda svi po udjelima plaćaju kaznu. Mi to želimo izbjegavati. Prvo ćemo educirati građane, stavljati naljepnice na kante gdje je nešto pomiješano. Nećemo odmah ići s kaznama - navodi.

Istaknuo je kako mu je neugodno zbog izgleda stadiona te smatra da treba pronaći "zajednički jezik" s Dinamom.

- Najvrjednije zemljište koje Zagreb ima, a to je Maksimir, nije imovinsko-pravno čisto. U trideset godina. To je jedan od stotina pokazatelja u kojem je grad stanju. Ulupali su 800 milijuna kuna u ništa, sada to rješavamo. Bitno mi je to kao gradonačelniku i osobno. Ali to je samo jedan od pokazatelja koji je kaos u gradu koji smo naslijedili. Pa mi imamo stotine plakatnih mjesta koje su ilegalno u gradu. Koji god kamen dignem, nađem u najmanju ruku nered, ako ne i kriminal. Sada dodajte još pandemiju, potres, inflaciju i energetsku krizu - naveo je.

Istaknuo je važnost ulaganja u javni prijevoz i biciklističku infrastrukturu. Ističe kako podržava prelazak na električne automobile, no "ako ćemo isti broj automobila koji imamo danas, samo ih zamijeniti za električne, nismo riješili problem". Odgovorio je na pitanje koji on automobil ima.

- Imam, nažalost, na fosilna goriva, prije svega jer si bolji nisam mogao priuštiti. Međutim, kao gradonačelnik koristim hibrid - naveo je.