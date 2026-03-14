Započeli radovi na uređenju parka u novozagrebačkom kvartu, znamo kako će izgledati

U Novom Zagrebu započeli su radovi na uređenju Parka Središće, novog javnog prostora koji će povezati okoliš Muzeja suvremene umjetnosti s istočnim dijelom Središća, prateći zeleni pojas uz Aveniju Dubrovnik, između Ulice Ede Murtića na zapadu i Stonske ulice na istoku, javljaju iz Grada.

– Zagreb je grad prepoznatljiv po svojim parkovima i zelenim površinama, a na nama je da tu vrijednost stalno čuvamo i unapređujemo. Prošlogodišnjim izmjenama GUP-a su prvi put u zadnjih nekoliko desetljeća povećane zelene površine u Gradu Zagrebu. Sada nastavljamo s uređivanjem novih prostora poput Parka Središće kako bismo osigurali što više kvalitetnih mjesta za boravak na otvorenom – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Novi park će imati valovitu glavnu šetnicu s manjim odmorištima koja prolazi kroz tri različita ambijenta. Na zapadu će se urediti otvoreniji parkovni prostor s klupama i vizurama prema MSU-u, središnju zonu oblikovat će cvjetna livada s raznolikim niskim raslinjem i naglašenim dekorativnim ugođajem, dok će se na istoku smjestiti „šumska oaza“ s gušće posađenim stablima i mirnijim prostorom za zaklon od prometa i ljetnih vrućina. U čitavom parku zasadit će se gotovo 90 stabala.

Prostor će biti opremljen klupama, ležaljkama i stolovima s klupama, a sve površine bit će pristupačne osobama smanjene pokretljivosti. Uređenje se temelji na održivim rješenjima i uključuje prirodne materijale te biljne vrste otporne na gradska onečišćenja i temperaturne oscilacije.

Vrijednost opremanja i uređenja iznosi nešto više od 300.000 eura bez PDV-a, a projekt se u potpunosti financira iz gradskog proračuna. Završetak radova predviđen je do sredine svibnja. U Novom Zagrebu paralelno napreduju i drugi projekti uređenja i planiranja novih zelenih površina. U tijeku je obnova Parka Mladenaca u Sigetu, ovog ljeta započinje uređenje Meštrovićevog trga u Zapruđu, a provode se i pripreme za Park Novi Zagreb, prvi veliki gradski park nakon dva desetljeća. Do 22. ožujka otvorena je anketa za građane, posebno stanovnike obližnjih kvartova, kako bi dali svoje prijedloge i mišljenja za njegovo oblikovanje.