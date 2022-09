Psihijatar Tomaševiću: Molim Vas da s tramvaja uklonite reklame za alkohol i kocku

Psihijatar prof. Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje u Klinici za psihijatriju Vrapče, obratio se zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću sa zamolbom da s početkom školske godine odgovorne u ZET-u pozove na uklanjanje reklama za alkoholna pića i kladionice. Njegovo otvoreno pismo prenosimo u cjelosti:

[GRADONAČELNIČE, UKLONITE REKLAME ZA ALKOHOLNA PIĆA I KLADIONICE S TRAMVAJA]

Poštovani gospodine Gradonačelniče, dragi Tomislave,

Grad Zagreb već dugi niz godina, na polju prevencije i liječenja ovisnosti, kao i u mnogim drugim zdravstvenim područjima, financijski osigurava nadstandarde. Od srpnja 2019. godine, zajedno s oko 270 gradova dio smo velike mreže Europskih gradova bez droge (ECAD), organizacije sa sjedištem u Stockholmu koja svoje aktivnosti temelji na UN-ovoj Konvenciji protiv nezakonitog prometa drogama.

Za mene je ova problematika daleko bitnija od bilo kakvih stranačkih preferencija. Borba protiv ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki moj je životni poziv u kojem svakodnevno radim s osobama s problemom ovisnosti, nastojeći im pomoći na putu oporavka. Bolest ovisnosti nije samo bolest pojedinca, to je bolest cijele obitelji koja se suočava s ovom razarajućom pošasti.

Pred početkom smo školske godine u kojoj će mnogi osnovnoškolci i srednjoškolci putovati ZET-ovim tramvajima prema svojim školama. Zagrebački plavi tramvaj jedan je od prepoznatljivih simbola naše metropole. Neki od tih tramvaja cijeli su oblijepljeni reklamama koje promiču kladionice i alkoholna pića. Možda su slične reklame i na autobusima, ali to još nisam vidio. Premda to donosi određene prihode ZET-u mislim da će biti daleko veći troškovi za one koji će sutra završiti u raljama ovisnosti.

Stoga Vas kao odgovornu osobu molim da pozovete nadležne službe u ZET-u da raskinu ugovore i uklone oglase koji promiču alkoholna pića i kladionice izvan i unutar javnih prijevoznih sredstava. Time ćete poslati jasnu i nedvosmislenu poruku te pokazati da Vam je istinski stalo do javnog zdravlja Zagrepčanki i Zagrepčana.

Unaprijed zahvaljujem!

Dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med., spec. psihijatrije - subspec. adiktologije

VIDEO: Okončan nadzor nad odlukom pravosuđa: Jure M. trebao je biti pritvoren zbog učestalih prijetnji