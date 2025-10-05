Sutra kreću radovi na jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu: Evo što se zatvara i kako će voziti tramvaji

Nakon nedavne obnove tramvajskih pruga na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i Maksimirskoj cesti, u ponedjeljak 6. listopada započinje rekonstrukcija oba tramvajska kolosijeka u Ulici kneza Branimira, od Draškovićeve do Trga kralja Tomislava, priopćili su iz Grada Zagreba. Radovi će omogućiti tišu, sigurniju i udobniju vožnju te smanjiti zastoje u prometu.

Uz zamjenu tračnica, postavljaju se novi nivelacijski ležajni jastuci s pričvršćenjem tračnica, kao i nove armirano-betonske pokrovne ploče. Radovi na sjevernom kolosijeku počinju na dijelu dugom 110 metara, od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, potom se nastavljaju na dionici od Palmotićeve do Petrinjske ulice (138 m) te od Petrinjske do Trga kralja Tomislava (70 m). Nakon završetka sjevernog kolosijeka, radovi će se preseliti na južni, ukupno obnavljajući više od 630 metara tramvajskih pruga.

Tijekom prve faze radova, od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, zauzet će jedan prometni trak uz gradilište i obližnja parkirna mjesta. Kad radovi obuhvate i raskrižje s Palmotićevom, zauzet će se i jedan trak na toj ulici, dok će promet i dalje biti moguć po preostalom kolniku. Dnevni tramvajski promet neće biti prekinut, dok će noću biti organiziran zamjenski prijevoz autobusima. Detaljne informacije o voznom redu dostupne su na stranicama ZET-a. Radovi su planirani da traju 12 tjedana, a tijekom Adventa privremeno će biti obustavljeni zbog pojačanog motornog i pješačkog prometa.

Što se zatvara?

Jedan prometni trak uz zonu radova na Ulici kneza Branimira u smjeru zapada. Ukidaju se parkirna mjesta u neposrednoj blizini izvođenja radova. Za vrijeme radova u zoni raskrižja s Palmotićevom ulicom, zauzet će se i jedan prometni trak Palmotićeve ulice, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu. Za vrijeme radova u zoni raskrižja s Petrinjskom ulicom, bit će onemogućeno kretanje vozila iz pravca Ulice kneza Branimira prema Petrinjskoj ulici.

Tijek obnove tramvajskog kolosijeka na Branimirovoj možete pratiti na stranici regulacije.zagreb.hr. Informacije o regulacijama vezanim za manje radove dostupne su OVDJE.