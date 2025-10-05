Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
OBNOVA PRUGE

Sutra kreću radovi na jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu: Evo što se zatvara i kako će voziti tramvaji

Zagreb: Buka i vibracije od tramvaja u Zvonimirovoj 35
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 21:04

Radovi su planirani da traju 12 tjedana, a tijekom Adventa privremeno će biti obustavljeni zbog pojačanog motornog i pješačkog prometa

Nakon nedavne obnove tramvajskih pruga na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i Maksimirskoj cesti, u ponedjeljak 6. listopada započinje rekonstrukcija oba tramvajska kolosijeka u Ulici kneza Branimira, od Draškovićeve do Trga kralja Tomislava, priopćili su iz Grada Zagreba. Radovi će omogućiti tišu, sigurniju i udobniju vožnju te smanjiti zastoje u prometu.

Uz zamjenu tračnica, postavljaju se novi nivelacijski ležajni jastuci s pričvršćenjem tračnica, kao i nove armirano-betonske pokrovne ploče. Radovi na sjevernom kolosijeku počinju na dijelu dugom 110 metara, od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, potom se nastavljaju na dionici od Palmotićeve do Petrinjske ulice (138 m) te od Petrinjske do Trga kralja Tomislava (70 m). Nakon završetka sjevernog kolosijeka, radovi će se preseliti na južni, ukupno obnavljajući više od 630 metara tramvajskih pruga.

Tijekom prve faze radova, od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, zauzet će jedan prometni trak uz gradilište i obližnja parkirna mjesta. Kad radovi obuhvate i raskrižje s Palmotićevom, zauzet će se i jedan trak na toj ulici, dok će promet i dalje biti moguć po preostalom kolniku. Dnevni tramvajski promet neće biti prekinut, dok će noću biti organiziran zamjenski prijevoz autobusima. Detaljne informacije o voznom redu dostupne su na stranicama ZET-a. Radovi su planirani da traju 12 tjedana, a tijekom Adventa privremeno će biti obustavljeni zbog pojačanog motornog i pješačkog prometa.

Što se zatvara?

Jedan prometni trak uz zonu radova na Ulici kneza Branimira u smjeru zapada. Ukidaju se parkirna mjesta u neposrednoj blizini izvođenja radova. Za vrijeme radova u zoni raskrižja s Palmotićevom ulicom, zauzet će se i jedan prometni trak Palmotićeve ulice, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu. Za vrijeme radova u zoni raskrižja s Petrinjskom ulicom, bit će onemogućeno kretanje vozila iz pravca Ulice kneza Branimira prema Petrinjskoj ulici.

Tijek obnove tramvajskog kolosijeka na Branimirovoj možete pratiti na stranici regulacije.zagreb.hr. Informacije o regulacijama vezanim za manje radove dostupne su OVDJE.

FOTO Ovo su najsigurnije države na svijetu: Evo gdje se nalazi Hrvatska. BiH i Srbija daleko iza nas
Zagreb: Buka i vibracije od tramvaja u Zvonimirovoj 35
1/21
Ključne riječi
Branimirova ulica obnova radovi tramvajska pruga Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Startao Zagreb Advent Run, kostimirana adventska utrka
DONOSIMO DETALJE

Šareni kostimi, nova ruta i jubilarni rođendan, stiže 10. Zagreb Advent Run: 'Bit će nezaboravan'

" Nove rute vode vas kroz dijelove Zagreba kakve još niste doživjeli u blagdanskom ruhu. Povedite obitelj i prijatelje, obucite šarene kostime i pridružite nam se u priči koja spaja sport, zabavu i adventsku čaroliju. Veselje, smijeh i zajedništvo razlog su zbog kojeg se svi osjećaju posebno na ovoj utrci“, poručili su organizatori utrke Mario Petrović, predsjednik MPR Grupe te Sven Veronek i Berislav Sokač, osnivači tvrtke Run Croatia.

Učitaj još