Zbog potrebe izvođenja radova uklanjanja dimnjaka, ulica Medveščak - Gupčeva zvijezda u smjeru sjevera na dijelu od Grškovićeve ulice do Ksaverske ceste, sutra će od 08 do 19 sati biti zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Ribnjak - Degenova - Nova Ves - Ksaverska cesta.

A u ponedjeljak, zatvorena će biti Ksaverska cesta, na dijelu od ulice Mlinovi do ulice Medveščak u smjeru juga, i to od 8.30 do 19 sati.