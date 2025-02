Suluda cijena ga šokirala: Taksi od Glavnog kolodvora do Jankomira platio 155,80 eura?!

Još jedna u nizu nevjerojatnih priča o cijenama taksi usluga u Zagrebu. Kao i sve, i cijene usluga taksi prijevoznika su porasle, ali ono što nam je poslao jedan čitatelj, koji nam je ustupio i račun, stvarno je šokantno. Naime, prijevoz sa zagrebačkog Glavnog kolodvora do jedne tvrtke na adresi Josipa Lončara na Jankomiru skupo ga je koštalo.



"Dana 18. veljače 2025. godine imao sam sastanak u sjedištu jedne tvrtke. Iz Ljubljane u Zagreb sam došao vlakom u 11.33 sati. Odmah sam potražio taksi. Nakon završene vožnje, taksist mi je dao račun od 155,80 eura. Platio sam račun u gotovini. Nisam se htio svađati s taksistom. Pitao sam kolege koliko bi zapravo koštao prijevoz od zagrebačkog Glavnog kolodvora do kolodvora Josipa Lončara. Kazali su da bi to došlo cca 15 eura", ispričao je čitatelj Večernjeg kako se još nekome ne bi dogodilo nešto slično.

Kako se može vidjeti na računu, vrijeme polazišta je bilo 11, 47 sati, dok je vrijeme dolaska na odredište bilo 12,06 sati. Zanimljivo je da nema adrese za odredište.