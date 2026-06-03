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U SUBOTU

Održava se još jedan Antunovski hod! Zbog tisuća mladih vjernika ove zagrebačke prometnice u subotu će biti paralizirane

Zagreb: Antunovski hod mladih na Trgu bana Josipa Jelačića
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
03.06.2026.
u 11:30

Okupljanje hodočasnika počinje u 12 sati u Dubravi, gdje će u 12:30 sati započeti pretprogram. Hod se održava na trasi prema bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu gdje se dolazak očekuje oko 19:30.

Ove subote održava se Antunovski hod mladih, vjerska procesija u organizaciji Župe svetog Antuna Padovanskog, a tisuće mladih vjernika hodateće kroz cijeli Zagreb do Župe Svetog Antuna Padovanskog na Svetom duhu, gdje će se održati završni program. Policija upozorava da će zbog Antunovskog hoda doći do privremenih obustava u prometu. 

– Za vrijeme održavanja procesije 6. lipnja od 12 sati do 19.30 sati vjernici će se kretati na sljedećoj dionici: Crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije (Franjevački samostan) - Avenija Gojka Šuška 2 - Avenija Gojka Šuška, istočni kolnik - Maksimirska cesta (cijeli kolnik) - Vlaška (cijeli kolnik) - Stara Vlaška - Europski trg - Cesarčeva - Trg bana Josipa Jelačića (zadržavanje na trgu do 18.30) - Ilica - Sveti Duh - Župa Svetog Antuna Padovanskog, Sveti duh 31.
 
Vjernici će se po navedenoj dionici kretati uz stalnu nazočnost policijskih službenika koji će pravovremeno upravljati cestovnim prometom. Slijedom toga, molimo građane odnosno sudionike u prometu koji se u navedenom vremenu zateknu u zoni prolaska procesije za razumijevanje i strpljenje te da poštuju sve upute policijskih službenika i redara, radi što bolje protočnosti prometa kao i sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu – poručuju u policiji. 

Okupljanje hodočasnika počinje u 12 sati u Dubravi, gdje će u 12:30 započeti pretprogram. Središnji duhovni događaj na početku bit će sveta misa u 14 sati ispred crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Nakon mise, u 15:30 uslijedit će polazak hodočasnika prema Trgu bana Josipa Jelačića. Dolazak na Trg bana Josipa Jelačića planiran je oko 17 sati, gdje će se održati program koji uključuje pjesmu, molitvu, nagovor i evangelizaciju. Nakon toga, Hod se nastavlja prema bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu gdje se dolazak očekuje oko 19:30. 

U bazilici svetog Antuna uslijedit će euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija svetog Antuna te zahvalno slavlje koje će predvoditi Evangelizacijska zajednica „Sveti Duh“.

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Antunovski hod

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