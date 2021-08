Stižu na međunarodnu trail utrku: više od 700 natjecatelja na žumberačkim stazama

Od veljače kose staze, s njih uklanjaju srušena stabla, čiste ih od smeća. A što je utrka bliže, njihove su aktivnosti intenzivnije.

Ekipa koja stoji iza organizacijskog odbora međunarodne utrke Žumberak Trail putove je označavala i za nedavnih blagdana, a kako i ne bi, kad moraju osigurati da se nitko ne izgubi u divljinama masiva koji je danas jedno od najrjeđe naseljenih područja. Želeći upoznati širu javnost s ljepotama Žumberka, organizatori već 11. godinu na planinu dovode trkače, hodače i planinare, a s vremenom su postali najveće i najbrojnije sportsko, ali i općenito događanje u Zagrebačkoj županiji i šire.

– Ove se godine prijavio 731 natjecatelj iz 12 država, od Belgije, Bosne i Hercegovine, Egipta, Francuske, Poljske, Slovenije... – govori u ime organizacijskog odbora Mladen Budinšćak i dodaje da prva utrka, ona od 104 kilometra koja ide kroz cijeli Žumberak, počinje već u petak u 23 sata i traje puna 24 sata. Idući dan počinju još tri utrke, ona od 42, 15 i osam kilometara. Okupljanje je u Jastrebarskom, a svaka utrka ima odvojen start.

- Utrke idu dijelom planinarskim stazama, a dijelom onima koje su se koristile za promet i komunikaciju među žumberačkim naseljima. Primjerice, ova najdulja, koju smo nazvali "Ultra", starta u Medven Dragi, kod kamenoloma, a nastavlja uz niz napuštenih sela do Sošica te do najvišeg vrha Žumberka i sjeverozapadne Hrvatske, Svete Gere, koja se nalazi na 1178 metara. Staza potom vodi do Starog grada Žumberka, a posebno su atraktivni vrhovi Zečak, Japetić i Plešivica te nekoliko slapova (Zeleni vir, slap Sopot, slap Brisalo), uz koje također ide ruta. Sama završnica staze ide kroz vinograde jaskanskog kraja i završava u centru Jastrebarskog u Perivoju dvorca Erdödy - kaže Budinšćak te dodaje da većina onih koji dolaze dosad nisu upoznali Žumberak.

Staza od 42 kilometra također počinje u Medven Dragi te ide iznad slapa Brisalo, preko Pećnog, Tihočaja, Japetića, a završnica staze ide također kroz vinograde jaskanskog kraja. Staza od 15 kilometara starta na Plešivičkoj Poljanici te preko Gajevog kamena odmah vodi uzbrdo na vrh Plešivice da bi se onda oštro spustila u vinograde jaskanskog kraja te ih njima dovela do šume Gović i završetka staze u centru Jastrebarskog. Najkraća staza, ona od pet kilometara, namijenjena je, kažu organizatori, obitelji i pratnji, najmlađima ili najmanje spremnim osobama koji su odlučili biti dio događanja. Cijela staza ide šumom Gović i pruža mogućnost trčanja, hodanja i šetanja.