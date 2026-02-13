FOTO Nesreća u Novom Zagrebu: Sudarili se tramvaj i auto, nastao zastoj

Na križanju Avenije Dubrovnik i SR Njemačke dogodio se sudar auta i tramvaja. Zbog nesreće nastao je zastoj, te tramvaji stoje u koloni.
Kako je izvijestio ZET u 14.44 sati završen je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke. U tijeku je normalizacija prometa.
ZADNJI DAN NAME
FOTO Prazne police, selfiji za povijest, zapaljeni lampaš, a na izlogu poruka: Zagrepčani i Zagrepčanke...
KULTNI SALOON
FOTO Isplivale stare fotografije: Evo kako su prije 17 godina tulumarile Alka Vuica, Mirna Berend i ostale zvijezde
dnevni horoskop
Velika životna prekretnica na petak 13.: Jednima će donijeti slavu, a drugima propast. Evo što čeka vaš znak
Toskanska delikatesa