OGLASIO SE ZET

FOTO Nesreća u Novom Zagrebu: Sudarili se tramvaj i auto, nastao zastoj

tramvaj
Čitateljica
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.02.2026.
u 15:03

Kako je izvijestio ZET u tijeku je normalizacija prometa.

Na križanju Avenije Dubrovnik i SR Njemačke dogodio se sudar auta i tramvaja. Zbog nesreće nastao je zastoj, te tramvaji stoje u koloni.

Kako je izvijestio ZET u 14.44 sati završen je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke. U tijeku je normalizacija prometa.

Novi Zagreb tramvaj ZET

