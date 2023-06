Stanari zgrade na Srebrnjaku ostali zarobljeni: Već smo izgubili jedan put, a sad je na drugom niknuo zid

Kad sam vidjela to zdanje ispred zgrade, samo su mi se po glavi počele vrtjeti osnovne stvari: kako ću iznijeti kontejner na cestu, kako će do nas poštar ili vatrogasci, što ću kada dođem s vrećicama iz nabavke i, ono najgore, hoće li hitna moći do mene ako mi ne bude dobro? – govori nam Sarita Bukovčan sa Srebrnjaka.

Treba čekati buduće vlasnike

A zdanje je, objašnjava, zid koji je niknuo usred prilaza prema njezinoj zgradi na broju 96 a, zbog kojega su stanari, a djelomice i susjedna kuća, ostali bez izlaza na glavnu prometnicu. Situacija ju je, dodaje, itekako zatekla, s obzirom na to da zgrada ima i građevinsku i uporabnu dozvolu te dokumente koji potvrđuju da je svaki kvadrat legaliziran. Usprkos tomu, ističe, ostali su zatvoreni u vlastitom dvorištu.

>>VIDEO: Pogledajte u kakvoj su se situaciji našli stanovnci zgrade na Srebrnjaku

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Pristup javnoj prometnoj površini ukinut nam je taman kada su uoči prvog produženog vikenda u lipnju gotovo svi stanari bili izvan Zagreba, a ja sam ostala doma igrom slučaja. Radnici su počeli podizati zid, tek toliko visok da za gradnju nije potrebna nikakva dozvola i onemogućili nam da autom iziđemo iz dvorišta – kaže S. Bukovčan pa dodaje kako ne može vjerovati da su nekad imali čak dva prilaza na glavnu cestu, a sada su ostali odsječeni od svijeta.

Naime, problemi oko pristupa počeli su 2017., kad su im susjedi s broja 96 zabranili da koriste put kojim su do tada, kako tvrdi, legalno prolazili, s obzirom na to da je njihova zgrada na temelju toga dobila sve potrebne dozvole.

– Argument im je bio da više nemamo pravo služnosti jer je ono bilo sklopljeno s bivšim suvlasnicima zgrade, koja je ovdje još od sedamdesetih, a ne s nama. Onda su izgradili i zidić i onemogućili nam da autima izbijemo na glavnu cestu, a ljutili su se i kada bismo pješice prošli tim putem – govori S. Bukovčan pa dodaje kako je sutkinja presudila u korist susjeda na temelju toga što imaju drugi prilaz, no sad je i ondje niknuo zid.

10.06.2023., Zagreb - Problemi sa zgradom na Srebrnjaku. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zbunjuje ih pritom i činjenica da je na vrhu njihova odvojka postavljena tabla s nazivom ulice i pripadajućim brojevima, što bi trebalo značiti da je to pristupni put do zgrade i susjednih objekata, ali i da spada u nerazvrstane ceste o čijem bi se uređenju trebao brinuti Grad. Međutim, problem je u tome što gotovo svaka čestica od kojih je taj put sastavljen ima nekoliko suvlasnika. Točno na granici njihove i čestice tvrtke Pridal, koja je posljednjih deset godina u stečaju, podignut je zid, a S. Bukovčan kaže kako im posebno smeta što ih nitko o tome nije obavijestio.

Inspektorat: Izići ćemo na teren

– Pozvala sam odmah i policiju i komunalnog redara, a oni su mi rekli da tu ne mogu ništa jer je riječ o dobrosusjedskim odnosima i da to sami moramo iskomunicirati. Kontaktirala sam i građevinsku inspekciju, ali od njih još nismo ništa dobili – govori.

Kaže i kako na teren nije izišla ni stečajna upraviteljica odgovorna za slučaj čestice Pridala. Nekoliko puta su joj se obratili kako bi se pokušali dogovoriti i ostvariti puno pravo prilaza, ali ona je, tvrdi S. Bukovčan, svaki put odbila uz objašnjenje da to umanjuje vrijednost zemljišta. Stečajna upraviteljica Marija Vujčić-Turkulin potvrdila nam je kako ona ne može dati pravo služnosti stanarima s broja 96 a.

10.06.2023., Zagreb - Problemi sa zgradom na Srebrnjaku. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– U tijeku je prodaja u ovršnom postupku i nadam se da ćemo do jeseni imati riješenu situaciju i onda će se stanari s tog broja moći dogovoriti s budućim vlasnicima čestice. Oni znaju da sve ovo vrijeme koriste tuđe zemljište – objašnjava M. Vujčić-Turkulin.

Jedan od stečajnih vjerovnika na parceli tvrtke Pridal je i investitor u brojna zdanja u sklopu Projekta Srebrnjak koji sa stanarima na broju 96 a dijeli suvlasništvo na dvije susjedne čestice koje se nalaze ispred njihove zgrade, a trenutačno služe kao parkiralište. Govori nam kako je u potpunosti bio upućen u gradnju zida.

>>VEZANI ČLANCI:

– Na Trgovačkom sudu u Zagrebu krajem svibnja utvrđena je vrijednost zemljišta te donesena odluka o prodaji. Da bi se zakonski zaštitili svi vjerovnici u postupku te da bi se prodajom postigla najveća moguća cijena, kako zakon i nalaže, izgrađen je zid. Suvlasnici zemljišta na susjednim česticama nelegalno prolaze već neko vrijeme preko čestice koja nije prilazni put, kao što je i iskazano u zemljišnim knjigama – napominje investitor pa domeće kako bi S. Bukovčan i njezini susjedi zapravo trebali prolaziti na čestici na kojoj su im pristup zabranili stanari s broja 96, a oni s broja 94 b smiju dogovorom voziti preko Pridalove zemlje.

O situaciji na Srebrnjaku pitali smo i Državni inspektorat u kojem kažu kako do našeg upita građevinska inspekcija nije zaprimila prijavu koja bi se odnosila na zakonitost izgradnje zida na granici dviju predmetnih parcela. Ističu i da će po našoj dojavi izići na teren i izvijestiti nas o situaciji. Upit smo poslali i u Grad, ali odgovor nije stigao.