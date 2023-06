Sport i rekreacija uz bogatu gastro ponudu, mađioničara i koncerte, vraća se "Hakl na taksiju"

Natjecanje u gađanju trica, nastup mađioničara, koncert dječje skupine Mikrofončići i ženskog ansambla Mikrofonke pod vodstvom mentorice Nede Parmać te raznovrsna gastroponuda samo su dio programa koji vas od sutra očekuje u Parku 101. brigade u Gajnicama, gdje se i ove godine smjestio popularni "Hakl na taksiju".

Na devetom izdanju ove međunarodne manifestacije, koja traje do nedjelje, natjecat će se više od 200 što amaterskih, što profesionalnih igrača, formiranih u 50 ekipa koje, osim iz brojnih hrvatskih gradova, stižu i iz Italije, Španjolske, Crne Gore, Srbije te BiH. Za organizaciju se kao i prethodnih godina pobrinula ekipa iz sportsko rekreativne udruge Hakl na taksiju, Ivan Krizmanić, Ivan i Petar Mažar, Marko Ereš i Mihovil Merda.

Sutra od 17 sati tako starta kvartovski dio turnira, na kojemu će amateri igrati najprije u skupinama, od 20.30 do 22 sata igrat će se četvrtfinale i polufinale, a nakon natjecanja u gađanju trica, od 22.30 uživat će se uz finale. Klinci će se zabavljati uz nastup mađioničara, a nastupit će i kvartovski reper "Nuspojave" te gajničkog dvojca "Two old dogs".

Dan kasnije i gledatelji će moći isprobati preciznost u gađanju trica, a u turnirskom dijelu, najprije u kvalifikacijama pa u skupinama zaigrat će seniori, odnosno elite. A na igralište će zakoračiti i nogometaši iz NK Ponikve te izvesti nekoliko pokaznih vježbi, dok će se u večernjim satima čagati uz dječju skupinu Mikrofončići te ženski ansambl Mikrofonke, koji će nastupiti pod vodstvom mentorice Nede Parmać.

Posljednjeg dana Hakla na taksiju, odnosno u subotu, u podne će zaigrati i klinci do 16 godina, a nakon čega će se moći pogledati i navijati uz četvrtfinale, polufinale i finale seniorskog dijela turnira. Mališane će pak uveseljavati klaun i to kroz predstavu i koncert, izrađivat će i figure od balona, a očekuje se i Breakdance nastup. Svoje će motoričke vještine testirati u Kids corneru, a moći će zaigrati stolni tenis, košarku, nogomet ili pak odbojku.

Za bogatu gastro ponudu pobrinut će se pak kvartovska pizzeria "The old Cambio" pa će se moći okrijepiti delicijama poput ćevapa, kobasica, graha i hot-dogova, a osvježenje će se tražiti, primjerice u čašama piva te sokova.