Smrt u Sopotu: 'Inače nas probudi lavež pasa, a jutros su to bile sirene i policija'

Inače nas probudi lavež pasa, ljudi koji prodaju krumpir i zelje, a jutros su to bile sirene, buka i lupanje policajaca na vrata – kazala je stanarka Zemljakove ulice u zagrebačkom Sopotu gdje je oko šest sati na stubama ispred ulaza u podrum jedan od stanara pronašao beživotno tijelo mlade i tamnokose žene omotane u tepih. Odmah je pozvao hitnu pomoć, a u 7.30 policija je već ogradila teren i započela kriminalističko istraživanje. Očevid je, prema informacijama PU zagrebačke, do zaključenja ovog broja još bio u tijeku.

Uzrok smrti još se ne zna

– Sva se naježim kada se sjetim buke koja je možda prethodila njezinoj smrti. Dvojica muškaraca su se oko pet sati glasno prepirala, odjekivalo je cijelom zgradom. Nakon toga se čuo ženski vrisak i sljedeće što znam, ispred nekadašnjeg skloništa iz vremena Domovinskog rata pronađena je mrtva djevojka – prepričala nam je Sopoćanka. O kome je točno riječ još se ne zna, ali kako nagađaju stanari, u pitanju bi mogla biti studentica koja je samo slučajna žrtva. – Mislim da bi se dosad već znalo da se radi o nekom od stalnih stanara. Sopot je kao malo selo i svi sve znaju. Ako je to netko tko živi ovdje, vjerojatno je studentica jer se one stalno izmjenjuju – ističu tamošnji stanovnici. Uzrok smrti još se ne zna. Da je riječ o prirodnoj smrti, kaže predsjednik gradske četvrti Novi Zagreb – istok Milenko Arapović, policija bi to najvjerojatnije odmah potvrdila.

– Kako se sve dogodilo u sumnjivim okolnostima, istraga će potrajati – kaže Arapović.

Kako neslužbeno doznajemo, na tijelu djevojke nije bilo otvorenih ozljeda.

– Zgrozim se od pomisli da ju je možda netko zadavio. Strah nas je sve. Povukli smo se u stanove i ne izlazimo. Inače je ovdje mnogo življe, pogotovo kada je sunčan dan – kaže stanarka s prvog kata zgrade ispred koje je pronađeno tijelo. Policija je, dodaje, obilazila stanove ispitujući stanare jesu li vidjeli što sumnjivo, a raspitivali su se i je li netko čuo da počinitelji vuku tepih ulicom.

– Kruže priče da su je prvo bacili s balkona ili prozora u želji da se riješe tijela. Susjed koji ju je vidio misli da nije imala ni 20 godina. Kći mi ima toliko godina, i ne mogu si ni zamisliti kako je njezinim roditeljima – potresen je Sopoćanin.

Satima sjedili kod ulaza

Proteklih mjesec dana svakodnevno se ispred ulaza, kako je ispričao jedan od stanara, zadržavao sivi automobil marke Golf u kojem bi dvojica muškaraca satima samo sjedila.

– To se događalo usred bijela dana. Sin i ja smo to odmah primijetili pa upozorili prijatelje da pripaze na svoju djecu. Uznemirilo me to – kazao je zabrinuti stanar Zemljakove.