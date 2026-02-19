Naši Portali
NAJAVIO JE ZAJEDNIČKI SASTANAK

Roditelji zagrebačke škole planiraju prosvjed zbog kašnjenja obnove, Korlaet uvjerava: 'Bilo je problema, ali radovi su sad u punom jeku'

Zagreb: Predstavljen projekt izgradnje i dogradnje osnovnih škola za prelazak u jednosmjensku nastavu
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
19.02.2026.
u 14:00

Ako odete tamo, vidjet ćete da su radnici tamo, da ih ima dovoljno, da se radi na svim vrstama radova i ja se nadam da je to negativno raspoloženje splasnulo, kazao je zamjenik gradonačelnika

Kako smo pisali prije tjedan dana, od studenog 2024. godine traje cjelovita obnova Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića na Šalati, a premda je prvotni rok bio siječanj 2026., došlo je do problema te produljenja rokova.  Kao novi rok postavljena je jesen ove godine, no roditelji OŠ I.G: Kovačića nezadovoljni su tempom radova te su, uvjereni da se rok neće ispoštovati, odlučili organizirati mirno okupljanje koje je najavljeno za 21. veljače u 12 sati ispred prostora škole. Žele da se najavljeni rokovi ispoštuju. 

To je danas komentirao zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, priznavši da je bilo problema s radovima, te da su oni sada napokon nastavljeni u punom jeku. – Kad se krenulo u radove, kad su se počeli guliti žbuka sa zidova i stropova, shvatilo se da konstrukcija uopće nije bila kakva je bila predočena u nacrtima. Ni temelji, ni ziđe, ni stropovi. Projekti su se morali prilagoditi, ugovori aneksirati. Radovi su ponovno krenuli, napokon, stvar se sad pokrenula, i ako odete tamo, vidjet ćete da su radnici tamo, da ih ima dovoljno, da se radi na svim vrstama radova i ja se nadam da je to negativno raspoloženje splasnulo. Mi ćemo danas primiti predstavnike i vijeća roditelja i školskih roditelja i ravnatelja da im iz prve ruke kažemo kako stoje stvari. Hoće li se oni nakon toga okupiti ili ne, ostaje na njima. Rok je i dalje isti, početak nove školske godine – rekao je. 

Kako smo već pisali, roditelji upozoravaju da su djeca već drugu godinu razmještena u pet različitih škola, a nastavni sat traje 40 umjesto 45 minuta,  što znači manje nastave i slabiju kvalitetu obrazovanja. Djeca su, dodali su, bez svog igrališta, škole i zajedničkog prostora u kvartu, čime se gubi osjećaj pripadnosti i povezanosti među učenicima i roditeljima. Svakodnevni prijevoz autobusima unosi, osim toga, i sigurnosne i organizacijske rizike. 

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
14:10 19.02.2026.

Drug korlaet je jučer na radiju ispalio kako buju radovi na školi gotovi, jerbo on svaki dan prođe i pogleda kak delaju i veli da je svaki dan sve više šljakera. I još se pohvalio kako svi projekti, koje su diplomirani znalcizapočeli, napreduju baš kako su rekli, a to kaj to nitko ne vidi je problem lošeg vida građana. Onda je troskokom odgonjao na otvorenje sajam nautike, jerbo je tamo držao neki velelebni govor. I još je rekao kako velesajam turbo dobro posluje (zanima me matematika, s obzirom na veličinu cijelog kompleksa, a s druge strane tek nekoliko godišnjih priredbi koje se odvijaju u dva, tri paviljona. Svi koji ne misle kao lažemovci su fašist!

VA
VanjaPlank
14:27 19.02.2026.

Nema Korlaet i stranka Možemo vremena za vas. Treba ipak prvo podjelit novce svojim udrugama a ak šta ostane bute dobili

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
14:17 19.02.2026.

Uskoro ce, uskoro.Strpljenja molim,prosim lepo.

