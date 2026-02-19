Roditelji zagrebačke škole planiraju prosvjed zbog kašnjenja obnove, Korlaet uvjerava: 'Bilo je problema, ali radovi su sad u punom jeku'

Kako smo pisali prije tjedan dana, od studenog 2024. godine traje cjelovita obnova Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića na Šalati, a premda je prvotni rok bio siječanj 2026., došlo je do problema te produljenja rokova. Kao novi rok postavljena je jesen ove godine, no roditelji OŠ I.G: Kovačića nezadovoljni su tempom radova te su, uvjereni da se rok neće ispoštovati, odlučili organizirati mirno okupljanje koje je najavljeno za 21. veljače u 12 sati ispred prostora škole. Žele da se najavljeni rokovi ispoštuju.

To je danas komentirao zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, priznavši da je bilo problema s radovima, te da su oni sada napokon nastavljeni u punom jeku. – Kad se krenulo u radove, kad su se počeli guliti žbuka sa zidova i stropova, shvatilo se da konstrukcija uopće nije bila kakva je bila predočena u nacrtima. Ni temelji, ni ziđe, ni stropovi. Projekti su se morali prilagoditi, ugovori aneksirati. Radovi su ponovno krenuli, napokon, stvar se sad pokrenula, i ako odete tamo, vidjet ćete da su radnici tamo, da ih ima dovoljno, da se radi na svim vrstama radova i ja se nadam da je to negativno raspoloženje splasnulo. Mi ćemo danas primiti predstavnike i vijeća roditelja i školskih roditelja i ravnatelja da im iz prve ruke kažemo kako stoje stvari. Hoće li se oni nakon toga okupiti ili ne, ostaje na njima. Rok je i dalje isti, početak nove školske godine – rekao je.

Kako smo već pisali, roditelji upozoravaju da su djeca već drugu godinu razmještena u pet različitih škola, a nastavni sat traje 40 umjesto 45 minuta, što znači manje nastave i slabiju kvalitetu obrazovanja. Djeca su, dodali su, bez svog igrališta, škole i zajedničkog prostora u kvartu, čime se gubi osjećaj pripadnosti i povezanosti među učenicima i roditeljima. Svakodnevni prijevoz autobusima unosi, osim toga, i sigurnosne i organizacijske rizike.