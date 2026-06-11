Sesvete, pozor! Počinju radovi na nadvožnjaku, čak tri mjeseca nema jedne ZET-ove linije, četiri voze izmijenjeno

Sanacija nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama počinje ovog vikenda, a osim ozbiljnih problema u cestovnom prometu, doći će i do važnih izmjena u javnom prijevozu. Kako su javili iz ZET–a, početak radova trebao je biti u subotu, no oni su pomaknuti za dan kaznije pa će od ove nedjelje sve do 1. rujna na snazi će biti privremena regulacija, a odnosi se na linije 275, 277, 279, 282 i 284.

Za početak, linija 275 neće prometovati sve do ponedjeljka, 7. rujna, a linije 277 i 284 prometovat će skraćeno u smjeru terminala Sesvete, do novoizgrađenog privremenog okretišta u Kelekovoj ulici. Ovo je trasa: Kelekova (početno/krajnje stajalište) - Slatinska ulica - Ulica Ljudevita Posavskog - Industrijska cesta i dalje redovnom trasom te u povratku redovnom trasom do Industrijske ceste - Kelekova ulica - Kelekova (okretište). Obostrano autobusno stajalište Bistrička-Zagrebačka te stajališta Ninska, Sesvete-izlaz, Sesvete-ukrcaj i Ljudevita Posavskog u smjeru sjevera neće biti u funkciji, a privremeno će se uspostaviti stajalište u Slatinskoj ulici, kod Ulice Ljudevita Posavskog.

Što se tiče linije 270, ona će također prometovati djelomično izmijenjenom trasom: Dubec - Ulica Dubrava - Čulinečka cesta - Resnički gaj I. - Resnički gaj II. - Čulinečka cesta - (lijevo) Slavonska avenija - Ulica Ljudevita Posavskog - 144. brigade Hrvatske vojske - Novi Jelkovec. U povratku Novi Jelkovec - Rimski put - Ulica Ljudevita Posavskog te dalje istom izmijenjenom trasom za Dubec.

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Obostrana autobusna stajališta Ulica Kaktusa, Brestovečka, Ljudevita Posavskog, Ljudevita Posavskog-Kelekova, te stajališta Zagrebačka 103 i Zagrebačka 94 neće biti u funkciji. Na izmijenjenom dijelu trase koristit će se usputna stajališta. Stajalište Ljudevita Posavskog-Rimski put u Ulici Rimski put neće biti u funkciji, ali će se koristiti ono u Ulici Ljudevita Posavskog u smjeru Dupca. Za vrijeme radova, linija 279 prometovat će po novom voznom redu.

LInija 282 prometovat će skraćeno u smjeru terminala Sesvete do novoizgrađenog privremenog okretišta u Kelekovoj ulici. Ovo je trasa: Kelekova (početno/krajnje stajalište) - Slatinska ulica - Ulica Ljudevita Posavskog - Novi Jelkovec te u povratku redovnom trasom do Ulice Ljudevita Posavskog -Industrijska cesta - Kelekova ulica - Kelekova. Obostrano autobusno stajalište Bistrička-Zagrebačka te stajališta Ninska, Sesvete-izlaz, Sesvete-ukrcaj i Ljudevita Posavskog u smjeru sjevera neće biti u funkciji. U Slatinskoj ulici, kod Ulice Ljudevita Posavskog bit će uspostavljeno privremeno stajalište. Za vrijeme radova, linija 282 prometovat će po novom voznom redu.

Radovi na gornjem dijelu nadvožnjaka trajat će tri mjeseca, a iz Grada poručuju da je obnova neizbježna zbog lošeg stanja konstrukcije. – Svi koji tu prolaze vide u kakvom je stanju ograda, a vjerujte mi, nadvožnjak je i iznutra u jako lošem stanju. To pokazuju i stručni elaborati koje smo prezentirali. Ne možemo više čekati s obnovom infrastrukture – rekao je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna na današnjoj konferenciji za novinare.