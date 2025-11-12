Naši Portali
HVALEVRIJEDNA INICIJATIVA

Sesvećani se udružili za obitelj s trinaestero djece, organiziraju veliku humanitarnu akciju

Split: Djeca s veseljem dočekala uređenje igrališta u Šižgorićevoj
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 16:00

Cilj ove akcije je pokazati da i mala, lokalna zajednica može učiniti velike stvari kada djeluje složno i s iskrenom željom da pomogne, poručuju organizatori

Obitelj s trinaestero djece nalazi se u teškoj financijskoj situaciji, a Sesvećani su odlučili pomoći. Humanitarnoj akciji koja će se održati ove subote u prostorima La Gyma od 9 do 16 sati, mogu se priključiti svi, a prihod ostvaren tijekom dana bit će u cijelosti usmjeren u humanitarne svrhe. Humanitarni događaj osmišljen je kao zajednička inicijativa članova i prijatelja La Gyma te nekoliko stručnih suradnika i suradnica koje su se odazvale pozivu na sudjelovanje. Tijekom cijelog dana posjetitelji će moći sudjelovati u različitim aktivnostima uz prethodnu rezervaciju termina. Među ponuđenim uslugama nalaze se oblikovanje obrva koje će voditi Brows by Ruža, facelifting masaža lica u izvedbi Glam&Fit by Ele te masaže tijela.

Uz navedene usluge, sudionici će moći pridonijeti i kroz jedinstveni sportski izazov u kojem će se obitelji donirati ovisno o broju ponavljanja na vježbi mrtvo dizanje. Tako i svi zaljubljenici u vježbanje mogu pokazati solidarnost te simbolično pretvoriti vlastiti trud u konkretan oblik pomoći obitelji koja se nalazi u teškoj situaciji. Osim financijskih priloga, svi Zagrepčani mogu donirati i ostale potrepštine. Posebno su dobrodošle donacije dobro očuvane ili nove odjeće i obuće, kao i osnovnih kućanskih potrepština i higijenskih proizvoda. Sve prikupljene donacije bit će predane obitelji kojoj je akcija namijenjena, a sav eventualni višak hrane, odjeće ili potrepština raspodijelit će se i drugim obiteljima koje se nalaze u teškoj životnoj situaciji.

Cilj ove akcije je pokazati da i mala, lokalna zajednica može učiniti velike stvari kada djeluje složno i s iskrenom željom da pomogne.  "Ovo je prilika da kao prijatelji, ali i sugrađani učinimo nešto konkretno i korisno. Želimo pokazati kako solidarnost i briga za druge mogu nekome promijeniti život ili barem pomoći i uljepšati blagdansko vrijeme onima kojima je to najpotrebnije“, poručuju iz La Gyma.
Sesvete Zagreb

