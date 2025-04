Zagrebački Zoološki došao u centar grada: Saznajte kako se zaštititi od vrana, što učiniti ako pronađete mladunče te koja je važnost lisica?

Ako vam šišmiš uleti u kuću, ostanite mirni. Nemojte pokušavati uloviti šišmiša u letu ili ga tjerati metlom - životinja zbog toga može početi panično letjeti po prostoriji i ozlijediti se. Zatvorite sva vrata koja vode u druge prostorije, da biste ograničili kretanje životinje. Maknite malu djecu i kućne ljubimce iz prostorije te otvorite sva vrata i prozore koji vode u vanjski prostor. Ostavite upaljeno svjetlo i stanite mirno uza zid te promatrajte šišmiša, kako biste bili sigurni da je izletio iz prostorije. Ne pokušavajte tjerati šišmiša prema prozoru ili vratima. Nakon nekoliko minuta šišmiš bi se trebao orijentirati i sam izletjeti iz prostorije. Ako se susretnete sa zdravim šišmišem svako njegovo uznemiravanje je strogo zabranjeno.

Jedna je to od lekcija koju je zagrebački Zoološki vrt donio u sam centar grada, na Europski trg, u sklopu izložbe " Urbana bioraznolikost – dragocjeni stanovnici Zagreba". Sve do Uskrsa u ovoj multimedijalnoj interaktivnoj izložbi na otvorenom možete saznati i kako se zaštititi od vrana, što učiniti ako pronađete mladunče te koje je biološka važnost lisica u gradovima.

– Zagreb je jedan zeleni grad, obronci Medvednica se spuštaju do samog centra. I to znači da je moguće da od kukaca i ptica pa do divljači sve te životinje dođu u sami grad i budu, u pravom smislu te riječi, – građani Zagreba. Ova izložba je u toj funkciji da građane naučimo što da učine u tim situacijama. Da ih naučimo kako da se ponašaju, čega da se ne boje, kad trebaju biti oprezni. I mislimo da u tom smjeru i dalje treba puno raditi – kazala je Vlasta Ranogajec, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Važnost edukativne uloge zagrebačkog Zoološkog vrta naglasio je i njegov ravnatelj Ivan Cizelj.

– Otvorili smo i Oporavilištu za divlje životinje. Lani smo tamo zbrinuli 1631 životinju. Broj je to koji raste iz godinu u godinu i očito su ljudi sve svjesni toga da životinjama treba pomoć. Ovim projektom izlazimo iz granica Zoološkog vrta i ljudima predstavljamo neke važne savjete i podatke. Naglasak je na tome da educiramo Zagrepčane na koji način postupati s divljim životinjama i komu se mogu obratiti za pomoć – kazao je Cizelj.

A sutra vas u ZOO-u očekuje bogat program. Naime, održat će se Žablji dan pa u edukativnom programu možete uživati od 11 do 16 sati. Žablji se dan obilježava od 2009. godine kako bi se javnost osvijestila o važnoj ulozi vodozemaca u ekosustavu, razlozima njihove ugroženosti te mogućnostima njihove zaštite. Na svijetu postoji osam tisuća vodozemaca – žaba, daždevnjaka i beznožaca. Trećina ih je ugrožena. Ugrožavaju ih bolesti, klimatske promjene, a trenutačno najviše gubitak i zagađenje staništa. Naime, vodozemci su zbog propusnosti svoje kože vrlo osjetljivi na promjene u okolišu poput industrijskog zagađenja vode i tretiranja poljoprivrednih površina pesticidima. Više o problemima s kojima se vodozemci suočavaju u svojim staništima, posjetitelji Zoološkog vrta moći će u subotu doznati u Edukacijskom centru. Očekuju ih i neki živi primjerci koje će moći promotriti iz blizine.

Na Zebrinu trgu najmlađi će posjetitelji moći provjeriti svoju spretnost i snalažljivost. Na poligonu Skači kao žaba trebat će svladati prepreke koje predstavljaju različite probleme s kojima se vodozemci susreću u prirodi. U Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske najmlađe posjetitelje očekuje kreativna radionica. Tamo će moći izrađivati origami, čašu za olovke i masku. Vodozemci nastanjuju sve kontinente planeta Zemlje izuzev Antarktike. Iako su u prvom redu vezani uz vodu, nastanjuju raznolika staništa. Mogu se naći u planinama i krošnjama visokog drveća, pa čak i pustinjama. Opstanak vodozemaca izuzetno je važan i za zdravlje ljudi. Naime, vodozemci su bioindikatori. Njihovo ugibanje ukazuje na zagađenost vode i tla. Važni su i u kontroli populacija kukaca. Žabe jedu komarce, a upravo su komarci prijenosnici niza bolesti. Bez žaba koje se njima hrane, došlo bi do porasta tih bolesti kod ljudi.