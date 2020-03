Rušimo Maksimir i ondje ćemo sagraditi stadion za 30 tisuća ljudi

Nema predaje”, ni za Dinamo, a očito ni za još jednu velebnu ideju o gradnji potpuno novog Maksimirskog stadiona pa će se, kako doznajemo, s radovima na novom domu omiljenog zagrebačkog kluba započeti već iduće godine. I to nije sve, konačno će se na sreću nesretnih atletičara urediti i Sportsko-rekreativni centar Svetice.

Idejno rješenje do kraja 2020.

Odlučeno je tako jučer u gradskoj upravi, gdje se održalo predstavljanje Programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za SRC Svetice, na kojemu je sudjelovao i gradonačelnik Milan Bandić.

– Kroz godine svjedočili smo odgađanju ove ozbiljne odluke, a sada zbog narušenog statičkog stanja građevine i nemogućnosti da se bilo kakvim preinakama stadion dovede do standarda koje zahtijevaju FIFA i UEFA, neizbježno je da se počne s planiranjem građenja novog što se može očekivati u 2021. godini – otkrila je pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković i kazala da se raspisivanje natječaja, kao i idejno rješenje očekuje do kraja godine. Hoće li Grad snositi troškove, još uvijek se ne zna, ali zato je sigurno da će se u 23 hektara u užem i 32 u širem obuhvatu osim samog stadiona sagraditi pomoćni tereni, nova upravna zgrada s uredskim prostorima, javna podzemna garaža s 1500 parkirnih mjesta, ali mještanima iznimno važna i sporna atletska tribina s atletskim borilištima.

– Svi koraci u vezi s gradnjom bit će napravljeni tako da se ne ometaju redovne aktivnosti kluba Dinamo – potvrdila je Jerković, a nogometaše će Bad Blue Boysi i gosti moći bodriti s 30.000 mjesta u gledalištu. Bit će sagrađen i pomoćni stadion s tri do četiri tisuće natkrivenih sjedećih mjesta.

Suradnji se veseli i Vlatka Peras, predsjednica Uprave Dinama koje je potvrdila da će nogometaši dio vremena trenirati na Rujevici ili stadionu Osijeka.

– Deveti ožujka održana je skupština Dinama na kojoj je jednoglasno usvojena odluka o rušenju postojeće strukture maksimirskog stadiona, a mi smo još prije Gradu dostavili svoj program potreba – kazala je Peras.

Na pitanje kada bi stadion mogao biti gotov, Jerković je zaključila da je život dulji nego što čovjek očekuje, ali nada se da će ovog puta nadmašiti ove optimistično-realistične projekcije. Međutim, kada se prisjetimo prethodnih optimističnih i realističnih ideja vezanih uz SRC Svetice, jedino neutralno što možemo reći jest da nada umire posljednja.

Podsjetimo, u siječnju 2014. Bandić je najavio da će na Sveticama u suradnji s s Hrvatskim nogometnim savezom biti sagrađen kamp nogometne reprezentacije, bez obzira na natječaj za upravljanje Športsko-rekreacijskim centrom Svetice. Uz to, obećao je i da će “na toj lokaciji na ljeto biti otvoren najbolji bazen u gradu, za godinu i pol najbolja atletska staza u gradu i najljepši kamp nogometne reprezentacije u Europi, a za dvije i pol godine Dinamov stadion bit će najljepši nacionalni stadion”.

– Ja sam sretan da je konačno sazrela ideja, a vi ćete malo kasnije to shvatiti – kazao je prije šest godina Bandić kada je naumio provesti ovu ideju bez javnog natječaja. Iako to nismo do dana današnjeg shvatili, nakon propalog “zagrebačkog Wembleya” podsjetit ćemo vas i na slučaj “Hyde park” iz 2017. godine. Tada je Bandić kazao “bit će to nešto najljepše dosad viđeno u Zagrebu”, ali umjesto “prave male oaze mira” na 8,2 hektara i koncerata pod zvijezdama, dobili smo samo šipražje.

Vizija iz prošle godine

Prošle godine, nakon što su vidno razočarani građani pitali gradonačelnika što je s onim što je nazvao “nešto između Bundeka i fontana”, napomenuo je da “plan za Svetice” postoji, a to je, ni više ni manje, nego prvi rolerski centar u metropoli, atletski stadion, stijena za penjanje, igralište za boćanje i vježbalište na otvorenom.

– U planu su i zatvoreni prateći prostori u koje su uključene svlačionice, sanitarije, teretana, sauna, klupski prostori i spremišta – prepričavao je još jednu od vizija tadašnji pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić komentirajući da bi natječaj mogao biti raspisan ove godine, dok je 2019. bila rezervirana za “prikupljanje papira”. A za to će očito biti rezervirana i tekuća godina.

– Do konca godine želimo imati idejno rješenje koje će biti rezultat urbanističko-arhitektonskog natječaja, a sljedeće godine idemo u izradu projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola kako bi se moglo krenuti s gradnjom. Vrijeme koje će proći do početka gradnje može se iskoristiti za uklanjanje postojećih objekata i za sve ostale pripremne radnje – objasnila je Jerković. Trebamo li sve ovo ozbiljno shvatiti, pokazat će vrijeme.

VIDEO Prosvjed protiv Bandića: Okupljeni uzvikuju "lopovi, lopovi"