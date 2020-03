Bandić obećava: Recite mi prioritete, sve ću ih riješiti

Puno bi bilo pristojnije da se ukinu i ovako neučinkovito ustrojene gradske četvrti i mjesni odbori. Ako ništa drugo, to bi građanima Zagreba uštedjelo ukupno nekoliko stotina milijuna kuna, zaključio je gradski zastupnik i vijećnik u MO-a Rudeš Tomislav Stojak iznerviran novim potezom Milana Bandića.

S njime se slaže i zastupnik platforme “Zagreb je naš” Tomislav Tomašević, koji je dodao da gradonačelnik radi lakrdiju od mjesne samouprave.

Predizborni trikovi

Naime, Bandić je došao na ideju da svaki mjesni odbor odredi do pet prioriteta za koje će on, kako navodi, garantirati da će se ispuniti tijekom ove godine. Ako naum pretočimo u brojke, Bandić misli da je sposoban u jednoj godini zadovoljiti potrebe čak 218 zagrebačkih mjesnih odbora, a da izvidi kakva je situacija na terenu, već se prošetao Sesvetama i Trnjem.

– Na taj način ne da se dovodi u pitanje treba li nam uopće toliko mjesnih odbora i 17 gradskih četvrti, već što će nam uopće poseban gradski ured za mjesnu samoupravu? Prioritete ionako može određivati Ured gradonačelnika i gradonačelnik osobno, on će njihovo ostvarenje garantirati! A tko smo mi da imamo pravo sumnjati u autoritet i znanje gradonačelnika? – upitao je Stojak.

Nesposobni čelnici

Međutim, predsjednik Mjesnog odbora Sopot Mladen Devčić smatra da se ovdje radi o “mogućem dodatku na do sada određen opseg komunalnih akcija” i da iz njegova dosadašnjeg iskustva “većina mjesnih odbora ni nakon tri godine uopće ne zna složiti komunalne akcije tako da se dosta sredstava i ne realizira”. No, Marini Pucević, predsjednici Gradske četvrti Brezovica, s kojom se jučer gradonačelnik ljuljao na novom igralištu, ova ideja zvuči dobrom i izvedivom. “Ako su prioriteti realni, onda se mogu obistiniti u ovoj godini”, kazala nam je Pucević. Kako god bilo, Milan Bandić je i dalje atraktivna pojava diljem zagrebačkih naselja pa se oko njega redovito sjati horda blagoglagoljivih građana. Tko će od njih prvi profitirati, to ćemo tek vidjeti.