Recepti iz kuharice testirani su na najvećim kritičarima – djeci

Prehrambene navike stečene u ranom djetinjstvu od iznimne su važnosti kako bi malo biće jednog dana izraslo u zdravog odraslog čovjeka. Upravo to, ali i činjenica da je povrće velik izazov za roditelje koji ga češće žele u obrocima djece, vodilo je dvije mame, Ivanu Šimić, magistricu nutricionizma, te Ivu Janeš, magistricu ekonomije i osnivačicu Facebook grupe “Zeleni život vege mama”, do cilja kojem su nadomak.

Svoje znanje i iskustvo one dijele već četiri godine, a za to vrijeme susrele su se s brojnim problemima drugih mama, od intolerancija i alergija na određenu hranu, dodataka hrani do izbirljive djece. Prigrlile su i iskustva drugih mama, a od svega su nastali sastojci od kojih su, kako kažu, „skuhale“ svoju kuharicu. Inovativne mame pokrenule su i crowfunding kampanju “Zeleni život vege mama” kojom do 15. lipnja prikupljaju sredstva za izdavanje ove edukativne knjige. A ona je prava riznica znanja o biljnoj prehrani obitelji. Poseban naglasak ipak je stavljen na zdravu prehranu djece.

– Višegodišnja suradnja s Prijateljima životinja usmjerila me u smjeru proučavanja biljne prehrane i dodatnih edukacija u tom području. Smatram da kao nutricionistica imam odgovornost prenositi provjerene informacije i pomoći u planiranju pravilne prehrane u svrhu unapređenja zdravlja i poboljšanja kvalitete života. U međuvremenu sam i sama postala mama i upoznala Ivu, koja je glavni krivac za sve što se poslije događalo – kaže nam nutricionistica Ivana Šimić.

Djetetu treba biti primjer

– Facebook grupa “Zeleni život vege mama” osnovana je kako bi sve što je vezano uz biljnu prehranu bilo na jednom mjestu. Lako dostupno nama, ali i svima koji su za takvu prehranu zainteresirani. Teme i ideje redovito se nadopunjuju i uređuju, oblikuju i selektiraju, a sve kako bi bile potkrijepljene znanstvenim činjenicama, iskustvom i praksom – objašnjava Iva Janeš. Što je najvažnije, svoje recepte testirale su na najvećim kritičarima – djeci.

Foto: Shutterestock

– Dugogodišnje smo zaljubljenice u zdravu biljnu prehranu. Dolaskom naših malih blaga na svijet i same smo se našle pred velikim izazovom i pitanjem kako ispravno hraniti dijete slijedeći i dalje isti način prehrane. Stručne literature na hrvatskom jeziku jednostavno nije bilo, do sada. Stalno učimo, to je divan proces koji za nas nikad ne staje. Upravo je znanje naša sigurnost – ističu autorice kuharice.

Da nije lako s djecom, posebno kad je o prehrani i povrću riječ, potvrđuju nam i same.

– I naša su djeca samo djeca, s dobrim i lošim danima i fazama koje se izmjenjuju. Ono što se sigurno pokazalo kao dobra formula jest biti primjer djetetu kroz zajedničke obroke, pružanje mogućnosti da sami biraju što će jesti tako što im ponudite dva ili tri jednako zdrava odabira. Važno je i da djeca sudjeluju u pripremi hrane, da razgovarate s njima o tome koje su to supermoći koje nam daje naša superhrana. Najbitnije je okružiti se onima koji su vam podrška i nikada, ali baš nikada ne odustati – objašnjavaju tajnu puta do zdrave prehrane.

Za faze ‘ja to ne volim’, ističu, idealne su pizze s puno povrća i integralnim tijestom, razni umaci i polpete u kojima povrće, mahunarke i žitarice netragom nestanu. U smoothie i muffine, pak, lako se urone svježe i suho voće, orašasti plodovi i sjemenke, ističu.

– Kad baš ništa ne pali, tu su palačinke. Jednostavno je, bijelo brašno zamijenimo polubijelim ili mješavinom polubijelog i integralnog, možemo dodati i malo heljdina brašna. A namazi, e tu kreće prava čarolija. Čoko namaz od suncokretovih sjemenki/datulja i kakaa, voćni namaz od smrznutog ili svježeg voća uz dodatak agar agara gotovi su u nekoliko minuta. Osim što su ukusni, i nutritivno su bogati, a klinci rado pomažu u njihovoj pripremi. Kad jednom otkrijete čaroliju prave, nutritivno bogate hrane, hrana s praznim kalorijama sigurno gubi bitku – zaključuju Ivana Šimić i Iva Janeš i dodaju kako nije bitno kakav stil prehrane imate niti su vam potrebne posebne kulinarske vještine da biste ove male trikove iskoristili i u svojoj kuhinji.

Za sve izgubljene

Jedan od velikih problema današnjeg užurbanog života, u kojem je premalo vremena za pripremu kvalitetnih obroka, jest prekomjerna tjelesna masa djece. A upravo ona uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme i predstavljaju čimbenik rizika za razvoj kroničnih bolesti, kao što su dijabetes tip 2, bolesti srca i krvnih žila, bolesti mišićno-koštanog sustava i zloćudnih novotvorina. Istovremeno, ističe nutricionistica Ivana Šimić, djeca i adolescenti koji se hrane uglavnom biljnom prehranom unose više antioksidansa i prehrambenih vlakana te su manje sklona debljini.

Foto: Privatni album

“Zeleni život vege mama” ima nekoliko ciljeva – pomoći onima koji se hrane biljnom prehranom, onima koji to planiraju, ali nemaju dovoljno informacija te onima koji žele na svojem tanjuru više namirnica biljnog podrijetla zbog njihova nepobitnog značenja za zdravlje. Knjiga ima tri cjeline. U prvoj se govori o potrebnim nutrijentima, među kojima su svakako vitamini D i B12, te o izvorima kalcija i omega 3 masnih kiselina u biljnoj prehrani. Predstavljaju se i brojne supernamirnice, poput gospođa tikvice i heljde, gospodina batata i slanutka, što je posebno interesantno djeci jer je stil pisanja veseo, a likovi simpatični. Drugi dio knjige posvećen je budućim majkama, trudnicama, dojiljama i bebama.

– Promjene koje se događaju u tijelu su čudesne, a drugo stanje zahtijeva i druga pravila. Tu se nalaze odgovori na pitanja poput onog treba li jesti za dvoje, na koje nutrijente paziti, kako si pomoći kod pojave tegoba u trudnoći, ali i primjeri biljnog jelovnika u trudnoći te u vrijeme dojenja. Kada krene dohrana, puno je upitnika u glavama novih mama i tata. Preporuke se mijenjaju, brišu i dodaju. Vodile smo se vlastitim istraživanjima, iskustvom i stručnim saznanjima kako bismo upoznavanje s hranom prošlo što jednostavnije, i za roditelje i za djecu. Treći dio knjige je kuharica. Osim recepata objašnjenih korak po korak, donosi i praktične savjete o zamjenama za određene namirnice (jaja, mlijeko, vrhnje), o alternativnom načinu pripreme te prilagodbe recepta za bezglutensku prehranu ili za alergičare. Tu su i jelovnici iskusnih vegemama – objašnjavaju nam autorice, koje su upravo putem društvenih mreža došle do zaključka da se dosta članova osjeća usamljeno u nastojanjima da djeci nude kvalitetne i cjelovite namirnice.

– Nije bilo druge nego stvoriti praktičan, edukativan, lako primjenjiv i zabavan priručnik za sve koji su izgubljeni u mnoštvu informacija, jer smo se i nas dvije tako osjećale – ističu.

Hrskavi patlidžan (tikvica s melasom) Foto: Privatni album Sastojci: • srednji patlidžan ili tikvica, rezana tanko • ½ šalice brašna od slanutka • 7 do 9 žlica biljnog mlijeka • ¼ žličice praška za pecivo bez aluminija • ¼ žličice kurkume • sol • ½ šalice integralnih krušnih mrvica (BG) • maslinovo ulje • žlica melase Priprema: Patlidžan/tikvicu narežite tanko te posolite da otpusti višak vode, ocijedite ga na kuhinjskom ubrusu (sol ne morate isprati). Probajte da nije gorak, a ako je, onda ga morate isprati nakon što odstoji u soli. Patlidžan kupujte kad je u sezoni. Napravite „jaje tempuru“ tako da pomiješate brašno, prašak za pecivo, kurkumu s mlijekom koje dozirajte jer smjesa treba biti gusta, ali tekuća. Patlidžan prvo namočite u „jaje“ pa utisnite u miks brašna i mrvica, a možete ubaciti i biljni parmezan. Pustite da se osuše barem 30 minuta na zraku prije nego što ih stavite u pećnicu ili tavu. Lim za pečenje obložite papirom te premažite maslinovim uljem. Na tako pripremljeni lim, slažite patlidžan. Gornju stranu patlidžana također lagano pošpricajte uljem kako bi se dobila lijepa zlatna boja te da se ne bi presušio. Pećnicu zagrijte na 180°C te pecite (opcija ventilator) otprilike 15 minuta jednu stranu pa okrenite ploške i pecite još 10 minuta, odnosno dok ne vidite da su se obje strane zapekle. Ploške poslažite na tanjur i prošarajte melasom. Savjeti: Pahuljice nori alge, sezam ili parmezan možete ubaciti u miks za paniranje. Panirane patlidžane možete pripremiti i večer prije, pospremiti ih u hladnjak do trenutka pripreme, a također ih možete pohati u ulju. Prije pohanja je jako bitno da odstoje barem 30 min na zraku kako se smjesa ne bi odvajala na ulju. Ako ih pripremite dan ranije onda možete odmah u ulje s njima jer su dovoljno odstajali.