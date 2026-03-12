Električni autobusi od danas prevoze Velikogoričane

Velika Gorica učinila je još jedan važan korak prema modernijem i ekološki prihvatljivijem javnom prijevozu. Od danas će na ulicama grada voziti pet potpuno električnih autobusa, koji su službeno uključeni u sustav lokalnog prijevoza. Prvoj vožnji nazočili su gradonačelnik Krešimir Ačkar sa suradnicima te predsjednik Uprave Arriva Hrvatska, Dražen Divjak.

– Velika Gorica posljednjih godina snažno ulaže u razvoj javnog prijevoza kako bi on bio kvalitetniji, dostupniji i ugodniji za sve naše građane. Uvođenjem besplatnog lokalnog prijevoza na 16 autobusnih linija napravili smo veliki iskorak, a naš sustav godišnje koristi gotovo milijun putnika. Naši autobusi danas su postali jedan od zaštitnih simbola grada, ali i trend koji slijede mnogi drugi gradovi. Zato nam je važno stalno unapređivati i modernizirati javni prijevoz – rekao je gradonačelnik Ačkar.

U suradnji s Arrivom Hrvatska u promet je uvedeno pet električnih niskopodnih autobusa kapaciteta do 92 putnika, prilagođenih osobama s invaliditetom. Ovi autobusi tiši su i ekološki prihvatljiviji, značajno smanjuju buku i emisije štetnih plinova, posebno u središtu grada, čime doprinosimo čistijem i zdravijem urbanom okruženju. Današnja prva vožnja prilika je da se pokaže funkcioniranje sustava u praksi te važnost modernog i održivog javnog prijevoza za Veliku Goricu.

Grad i Arriva Hrvatska imaju potpisan sedmogodišnji ugovor o pružanju komunalnog linijskog prijevoza, a uvođenjem električnih autobusa dodatno se podiže kvaliteta usluge za građane. Novi autobusi vozit će na linijama 1, 2 i 3 – kružnoj gradskoj, liniji prema željezničkom kolodvoru i liniji od kolodvora do poslovne zone Meridian 16. – Od danas započinjemo djelomičnu elektrifikaciju gradske flote, čime činimo važan korak prema održivom i čišćem javnom prijevozu. Elektrifikacija podiže kvalitetu usluge za putnike i smanjuje emisije u urbanom prostoru. Održivost je u središtu strategije Arrive, u Hrvatskoj i cijeloj grupi. Iskustva iz Velike Gorice želimo prenijeti i u druge gradove, na dobrobit putnika, lokalne zajednice i okoliša – istaknuo je Dražen Divjak.

Autobusi marke VDL Citea SLF 120 Electric dvoosovinski su, niskopodni i u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Svaki autobus prima do 92 putnika, opremljen je USB utičnicama, uređajima za validaciju karata i audio-vizualnim sustavom za najavu stanica. Baterija snage 180 kW omogućuje doseg do 150 kilometara, što ih čini pogodnima za redovan gradski promet. Velikogoričani su električne autobuse prvi put imali priliku vidjeti i isprobati tijekom obilježavanja Dana grada, a od danas su i službeno u prometu i dio svakodnevnog gradskog života. Ovaj projekt ne samo da doprinosi očuvanju okoliša, već i jača moderni identitet Velike Gorice, čineći grad ugodnijim i pristupačnijim za sve građane. Gradonačelnik Ačkar i Dražen Divjak zajedno su naglasili kako je ovo tek početak šire strategije modernizacije gradskog prijevoza i smanjenja emisija, te da će se u budućnosti broj električnih vozila povećavati kako bi cijeli sustav bio održiv i ekološki prihvatljiv.