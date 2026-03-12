Zagrepčani smišljaju novo ime za Kranjču, spominju Cicu, Ćiru, Pjesnike, što vi kažete?

Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj napreduju iz dana u dan pa bi Zagreb već krajem godine mogao dobiti novi, moderni stadion. Na društvenoj mreži Reddit Zagrepčani su, tako, otvorili raspravu o pitanju – kako bi se stadion u Kranjčevićevoj trebao zvati. Stadion, skraćenog naziva Kranjča, inače nosi naziv po imenu ulice u kojoj se nalazi, odnosno pjesniku Silviju Strahimiru Kranjčeviću.

Jedan je korisnik Reddita predložio da bi se stadion trebao zvati po legendi zagrebačkog nogometa Zlatku Kranjčaru pa predlažu naziv "stadion Cico Kranjčar" na što su se drugi odmah složili. "Da uopće nije loša ideja. Kako god, častiti neku poznatu zagrebačku nogometnu ličnost", napisao je drugi korisnik. Neki su predložili da se stadion nazove po jednom od njegovih nadimaka – pjesnici. "Ima smisla. Daje se i hommage NK Zagrebu kojem je Cico bio trener u šampionskoj sezoni. Makar, zadržati ime stadion SSK, pa onda i nadimak nogometne ekipe koja tu igra – pjesnici, mi je isto neki ZG klasik koji valja očuvati", napisao je jedan korisnik. "Ime stadiona će vjerojatno ostati isto, ili će biti Stadion Pjesnika", složio se drugi korisnik. Netko je predložio i po kvartu Trešnjevki, odnosno skraćeno "Trešnja".

Neki bi Kranjču nazvali prema sportskim ličnostima, a među njima su isticali "Stadion Miroslav Ćiro Blažević", "Dražen Jerković" te "Dražena Medića, predsjednika, trenera i sportskog direktora NK Zagreba u jednom". Ima i onih koji predlažu da stadion dobije ime po političarima pa su korisnici istaknuli nazive poput "TT Arena", "Milan Bandić" ili "Franjo Tuđman". Neki, pak, misle kako sadašnji naziv stadiona treba ostati takav kakav i je. "Kranjčevićeva, uvijek bila i bit će", istaknuo je jedan korisnik.