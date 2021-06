Razrješi li Tomašević upravu Holdinga, slijede i otpremnine. Evo koje su bile rekordne

Prihvati li novi gradonačelnik Tomislav Tomašević neku od ostavki zaposlenika gradske uprave i tvrtki, mogao bi se suočiti s ogromnim otpremninama koje su definirane ugovorima o radu. Prva ostavka koja će mu se naći na stolu ona je same šefice Zagrebačkog holdinga Ane Stojić Deban, koja planira, kako je rekla, uzeti otpremninu od 96.000 kuna bruto, a nekoliko tisuća manju mogla bi dobiti i ostala tri člana uprave Holdinga – Bernard Mršo, Daniela Franić i Marica Dusper. To su otpremnine ugovorene u iznosu od tri bruto plaće.

Kojić: Nije to jedina caka

Najveće koje su dosad isplaćene su one od ukupno 2,2 milijuna kuna. Radi se o otpremninama koje su dogovorili Dejan Fičko, Marija Cvrlje i Krešimir Kvaternik, koji su prije šest godina na javnom natječaju izabrani za članove uprave te megatvrtke. Na tome je inzistirala Sandra Švaljek dok je vodila Grad kad je pokojni gradonačelnik Milan Bandić uhićen. Trojka koja je Holding i tužila na tom je poslu bila tek tri mjeseca, a otpremnine svakog od njih kretale su se od 716.000 do 783.000 kuna bruto. Županijski sud nedavno je presudio u korist bivših članova uprave nakon godina spor, a Zagrebački holding zatražio je reviziju presude kod Vrhovnog suda. Postoji, dakle, mogućnost da Vrhovni sud presudi drugačije od drugostupanjskog. Iako su ove otpremnine više od prosječnih 50 do 60 tisuća kuna bruto, nisu one jedina financijska "caka", kaže bivši pročelnik Ureda za financije Slavko Kojić, koji je u vrijeme Fička bio i u Skupštini Holdinga, s kojom će se morati suočiti novi gradonačelnik, kaže, jer je stanje gradskih financija takvo da novca ima samo za održavanje “hladnog pogona”, no ne i za velike projekte, kakve najavljuju Tomašević i njegova ekipa.

– Kad Tomašević danas sjedne u fotelju, on automatski može razriješiti upravu putem skupštine trgovačkog društva jer Grad Zagreb i Gradska skupština razrješuju i postavljaju onako kako oni smatraju da je najbolje. To je sasvim legitimno, no tad treba platiti i otpremnine – kaže Kojić, čija je supruga i trenutačna članica uprave Holdinga Daniela Franić bila na istoj funkciji tada kad je njezin predsjednik bio i Fičko. Ona je jedina, dodaje Kojić, odbila prihvatiti menadžerske ugovore kakve su potpisala preostala četiri člana, a koji su jamčili i bonuse za ostvarivanje ciljeva, ali i “debele” otpremnine na koje su se kasnije i pozvali, koje su mogli dobiti ako ih se smijeni prije roka. Ugovori su garantirali, kako su pisali mediji kad ih je smijenio gradonačelnik Bandić, da svaki od članova uprave u slučaju političke smjene ima pravo na polovicu bruto plaće za svaki mjesec do isteka mandata. Postojao je još jedan član uprave: Denis Nikola Kulišić, koji je imao isti ugovor s istim uvjetima kao i ovaj trojac, no on je spor koji je pokrenuo na Trgovačkom sudu izgubio pa su iz Holdinga temeljem toga odlučili pokušati oboriti i ove tri presude.

Kikaš je nije htio

Sličnih otpremnina, kažu iz Grada, nije bilo, a nije se isplatila čak ni Slobodanu Ljubičiću Kikašu kad je 2008. tražio raskid ugovora kao rezultat afere Zagrebačke ceste. Prema neslužbenim informacijama, Kikaš je imao pravo na iznos od 60 do 70 tisuća, no nagađalo se i o onom od 100.000 kuna. Ipak, on svoje pravo nije želio iskoristiti. Još jedna zvučna smjena dogodila se 2013., kad je Bandić odlučio da treba otići cijela uprava Holdinga, koju je predvodio Ivo Čović (on je naslijedio Kikaša), a uz njega otišli su tada i bivša gradonačelnica Vlasta Pavić, Alenka Košiša Čičin-Šain i Tomislav Čulo. Nitko od njih, kako se tada pisalo, nije bio obaviješten niti upozoren da će ostati bez radnog mjesta, a otkaze im je podijelio upravo Kikaš, kojeg je Bandić drugi put imenovao za novog šefa Holdinga. Iz Zagrebačkog holdinga tada su tek rekli da ta uprava nije dobila otkaz, već da im je istekao ugovor o radu.