Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE PROPUSTITE ROK

Ako ovo ne napravite do 31. svibnja, gubite pravo na besplatan ZET-ov pokaz!

Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.03.2026.
u 15:05

Nezaposleni moraju obnoviti zahtjev – bez toga nema više besplatnog prijevoza u Zagrebu

Nezaposlene osobe u Zagrebu koje koriste pravo na besplatan javni prijevoz morat će uskoro obnoviti svoje zahtjeve kako ne bi ostale bez ove pogodnosti. Iz Grada Zagreba poručuju kako se zahtjevi za produženje prava na besplatnu mjesečnu pretplatnu kartu ZET-a moraju predati u razdoblju od 1. ožujka do najkasnije 31. svibnja. Pravo na besplatan prijevoz mogu ostvariti nezaposleni građani koji imaju prijavljeno prebivalište u Zagrebu, uredno su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje, ne koriste isto pravo po drugoj osnovi te im mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 265,45 eura.

Ova pogodnost dostupna je i širem krugu korisnika, uključujući osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom, strance sa stalnim ili dugotrajnim boravištem te osobe bez državljanstva koje zakonito borave u Zagrebu. Zahtjev se može predati osobno u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu u Novoj cesti 1, putem e-maila ili u pisarnicama područnih ureda gradske uprave diljem grada – od Centra i Črnomerca do Dubrave, Sesveta i Novog Zagreba. Nakon što Grad odobri zahtjev, popis korisnika dostavlja se ZET-u, a građani potom trebaju produžiti postojeće ili izraditi nove pretplatne karte na prodajnim mjestima ZET-a. Iz Grada podsjećaju kako je važno na vrijeme predati dokumentaciju jer se pravo ne produžuje automatski, a kašnjenje može značiti i gubitak besplatnog prijevoza.
Ključne riječi
ZET

Komentara 1

Pogledaj Sve
ME
MediciKM
15:13 25.03.2026.

Veći dio korisnika ZET-a ionako se vozi besplatno...švercanjem!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

