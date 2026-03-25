Ako ovo ne napravite do 31. svibnja, gubite pravo na besplatan ZET-ov pokaz!

Nezaposlene osobe u Zagrebu koje koriste pravo na besplatan javni prijevoz morat će uskoro obnoviti svoje zahtjeve kako ne bi ostale bez ove pogodnosti. Iz Grada Zagreba poručuju kako se zahtjevi za produženje prava na besplatnu mjesečnu pretplatnu kartu ZET-a moraju predati u razdoblju od 1. ožujka do najkasnije 31. svibnja. Pravo na besplatan prijevoz mogu ostvariti nezaposleni građani koji imaju prijavljeno prebivalište u Zagrebu, uredno su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje, ne koriste isto pravo po drugoj osnovi te im mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 265,45 eura.

Ova pogodnost dostupna je i širem krugu korisnika, uključujući osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom, strance sa stalnim ili dugotrajnim boravištem te osobe bez državljanstva koje zakonito borave u Zagrebu. Zahtjev se može predati osobno u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu u Novoj cesti 1, putem e-maila ili u pisarnicama područnih ureda gradske uprave diljem grada – od Centra i Črnomerca do Dubrave, Sesveta i Novog Zagreba. Nakon što Grad odobri zahtjev, popis korisnika dostavlja se ZET-u, a građani potom trebaju produžiti postojeće ili izraditi nove pretplatne karte na prodajnim mjestima ZET-a. Iz Grada podsjećaju kako je važno na vrijeme predati dokumentaciju jer se pravo ne produžuje automatski, a kašnjenje može značiti i gubitak besplatnog prijevoza.